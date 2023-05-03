Giữa ồn ào 'quỵt tiền', Trấn Thành tung chiêu cũ, gặp trực tiếp phía người tố nợ nần nhưng netizen phát hiện điểm bất thường?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ hình ảnh được cho là Trấn Thành đến gặp gia đình antifan đã tung bài "bóc phốt" mình.

Những ngày qua, dân tình tiếp tục đổ dồn sự chú ý đến MC Trấn Thành khi bị tố quỵt tiền gần 190 triệu đồng vì tụ tập đi bar với bạn bè. Trước những drama bủa vây, phía Trấn Thành dường như không có động thái đáp trả như những lần trước. Từ đầu năm đến nay, nam MC vướng phải chỉ trích vì phát ngôn câu chuyện "bao rạp, cần sự riêng tư". Sau đó, dân tình lại náo động trước phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt, hào quang rực rỡ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ hình ảnh được cho là Trấn Thành đến gặp gia đình antifan đã tung bài "bóc phốt" mình. Cụ thể, theo thông tin từ tài khoản mạng cho biết, Trấn Thành đã đến gặp mẹ của người đăng bài để giải quyết ồn ào. Nhanh chóng, bài đăng thu hút sự chú ý của netizen.

Thông tin từ tài khoản mạng cho biết, Trấn Thành đã đến gặp mẹ của người đăng bài để giải quyết ồn ào tố 'quỵt nợ' - Ảnh: Chụp màn hình Nhưng theo tìm hiểu, hình ảnh được chia sẻ này chỉ là ảnh cũ được lấy từ buổi làm việc của Trấn Thành và luật sư tại nhà của người đăng bài bóc phốt hồi năm 2020. Thời điểm đó, anh bị một tài khoản tung tin đồn thất thiệt khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng theo tìm hiểu, hình ảnh được chia sẻ này chỉ là ảnh cũ được lấy từ buổi làm việc của Trấn Thành và luật sư tại nhà của người đăng bài bóc phốt hồi năm 2020 - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó nam MC đã cùng luật sư giải quyết cũng như nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Ở một bài đăng khác, tấm ảnh được chú thích Trấn Thành đang làm việc với mẹ của antifan nhưng không rõ mặt của Trấn Thành, điều này khiến độ chân thật của hình ảnh không được xác thực.

Trước những drama bủa vây, phía Trấn Thành dường như không có động thái đáp trả như những lần trước - Ảnh: Internet Từ đầu năm đến nay, nam MC vướng phải chỉ trích vì phát ngôn câu chuyện "bao rạp, cần sự riêng tư". Sau đó, dân tình lại náo động trước phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt, hào quang rực rỡ' của Trấn Thành tại sự kiện ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả vẫn đang mong chờ động thái mới của ông xã Hari Won trước nhiều ồn ào bủa vây.

Bị so sánh với Trấn Thành, Lý Hải: “Càng đồng cảm thì càng ít hiểu lầm" Lý Hải đã có những chia sẻ vì khán giả liên tục đưa anh và Trấn Thành lên “bàn cân” so sánh khi cả hai đều là những đạo diễn có phim ăn khách thời gian gần đây.

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