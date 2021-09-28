Giữa lời đồn sang Mỹ cùng 'đại thiếu gia', Chi Pu nhanh chóng lên tiếng phá tan hiềm nghi

Hậu trường 28/09/2021 16:12

Sự thật Chi Pu sang Mỹ để làm gì?

Thời gian gần đây, khán giả đổ dồn sự chú ý về nữ ca sĩ Chi Pu khi cô liên tục chia sẻ ảnh sành điệu bên xứ sở cờ hoa và tấm nào cũng sang chảnh ngút ngàn. Nhiều fan đặt câu hỏi có phải Chi Pu đang hẹn hò cùng ai đó bên Mỹ tuy nhiên mới đây cô đã có động thái đính chính khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Cụ thể, tối ngày 27/9, nữ ca sĩ đình đám chính thức cập nhật tình hình, nói rõ lý do có mặt tại Mỹ. Trên trang cá nhân của mình, Chi Pu cho biết cô sang Mỹ mục đích để nhập học, bên cạnh đó thực hiện một số công việc với đối tác tại đây. Về việc thường xuyên đăng ảnh du lịch tại nước ngoài nhưng không kèm dòng chú thích khiến khán giả tò mò, Chi Pu cho hay: "Trong lúc chờ nhập học và làm việc thì Chi cũng tranh thủ thăm gia đình và đi du lịch luôn ạ. Thực sự đây là khoảng thời gian quý báu Chi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới".

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Mỹ nhân lên tiếng giải thích
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Giữa lời đồn sang Mỹ cùng 'đại thiếu gia', Chi Pu nhanh chóng lên tiếng phá tan hiềm nghi - Ảnh 3Giữa lời đồn sang Mỹ cùng 'đại thiếu gia', Chi Pu nhanh chóng lên tiếng phá tan hiềm nghi - Ảnh 4

Hình ảnh sang chảnh của cô tại Mỹ

Trước đó, trên MXH có tin đồn rằng Chi Pu và người mới được cho là xuất ngoại hẹn hò, cũng có thể kết hợp thêm yếu tố công việc, hay học hành như cô nói. Ngoài ra, bạn trai nữ ca sĩ còn được tiết lộ là đại thiếu gia của một tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam, sống khá kín tiếng.

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Thiếu gia này được dân mạng đồn đoán rằng từng du học ở Mỹ nhiều năm, là cựu sinh viên trường Boston University. Sau khi tốt nghiệp, thiếu gia định cư và làm việc ở Bắc Mỹ, gần đây anh về Việt Nam và làm việc cho tập đoàn gia đình.

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Chi Pu là hotgirl lấn sân ca hát vô cùng thành công

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, cô là một nữ diễn viên, MC, ca sĩ và người mẫu ảnh nổi tiếng với lượng fan đông đảo nhất hiện nay. Nữ ca sĩ được công chúng biết đến sau khi lọt vào Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Cô được xem là hot girl Việt Nam lấn sân sang ca hát vô cùng thành công và để lại nhiều ấn tượng.

Ảnh: Tổng hợp

Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao?

Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao?

Những hình ảnh được nữ ca sĩ Chi Pu khoe trên trang cá nhân gần đây được dân mạng phỏng đoán cô đã sang Mỹ du học.

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