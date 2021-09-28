Giữa lời đồn sang Mỹ cùng 'đại thiếu gia', Chi Pu nhanh chóng lên tiếng phá tan hiềm nghi

Thời gian gần đây, khán giả đổ dồn sự chú ý về nữ ca sĩ Chi Pu khi cô liên tục chia sẻ ảnh sành điệu bên xứ sở cờ hoa và tấm nào cũng sang chảnh ngút ngàn. Nhiều fan đặt câu hỏi có phải Chi Pu đang hẹn hò cùng ai đó bên Mỹ tuy nhiên mới đây cô đã có động thái đính chính khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Cụ thể, tối ngày 27/9, nữ ca sĩ đình đám chính thức cập nhật tình hình, nói rõ lý do có mặt tại Mỹ. Trên trang cá nhân của mình, Chi Pu cho biết cô sang Mỹ mục đích để nhập học, bên cạnh đó thực hiện một số công việc với đối tác tại đây. Về việc thường xuyên đăng ảnh du lịch tại nước ngoài nhưng không kèm dòng chú thích khiến khán giả tò mò, Chi Pu cho hay: "Trong lúc chờ nhập học và làm việc thì Chi cũng tranh thủ thăm gia đình và đi du lịch luôn ạ. Thực sự đây là khoảng thời gian quý báu Chi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới".