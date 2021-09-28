Bị nữ đại gia gọi tên, nam ca sỹ phản pháo 'Tôi không có moi móc gì bà ấy, chưa gì đã la làng!'

Mới đây, Lưu Chấn Long đã có màn phản pháo nữ đại gia cực gắt.

Lưu Chấn Long từng gây xôn xao khi xuất hiện trong các câu chuyện của người nổi tiếng. Trước đó là Phi Nhung thì nay anh lại có mặt trong vụ lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và các ngôi sao showbiz. Mới đây, anh đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về bà chủ Đại Nam trên 2Sao.vn. Cụ thể, nam ca sĩ cho hay: "Nói chung, tôi không nói gì nhiều. Thứ nhất, tôi là nghệ sĩ và tôi cũng chẳng liên quan gì tới bà ấy. Tôi thấy bà ấy chưa có đủ chứng cứ và chưa chắc chắn điều gì nhưng cứ lên moi móc hết người này ra, người kia ra. Nói chung bà ấy cứ nói cho nó quá câu chuyện lên để người ta phải ra mặt".

Lưu Chấn Long hát nhiều năm và có lượng fan nhỏ trên MXH Anh còn khéo léo nhắc tên Vy Oanh dù không hề liên quan đến mình: "Bây giờ đúng sai gì không cần biết, trong vấn đề này tôi không có moi móc gì bà ấy, và tôi cũng không có ý đả kích thằng nhỏ. Lúc Vy Oanh đang mang bầu, chuẩn bị đi đẻ, tâm lý của người phụ nữ người mang bầu rất nhạy cảm, nhưng lúc đó bà ấy lại đi công kích người ta, lỡ trong lúc đó người ta xảy ra chuyện gì sao?". Nam ca sĩ chốt hạ và cho rằng nữ đại gia chưa gì đã la làng khiến dân mạng chưng hửng: "Bây giờ con bà ấy lớn làm sinh nhật, người ta chỉ vô nói những gì đó thôi mà chưa gì bà ấy đã la làng lên là đâu có được".

Bà Hằng thời gian qua luôn bị nhiều nhân vật đụng chạm dù không hề liên quan Trước đó, bà Hằng chia sẻ ảnh chụp bình luận của ca sĩ Lưu Chấn Long dưới loạt ảnh sinh nhật con trai của mình. Trong ảnh, Lưu Chấn Long bình luận: "Tội cho mấy đứa nhỏ, sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ là qu* dữ nên các con sau này mất hết phước. Nghiệp chướng mẹ con rất nặng".Nữ đại gia đáp trả: "Đi tấn công một đứa con nít, nguyền rủa như thế này quý vị có thấy sự suy đồi của 2 chữ nghệ sĩ không... Tôi không bỏ qua đâu, sự căm hận lên đến tột cùng rồi nhé quý vị". Bình luận của nam ca sĩ và bài chia sẻ gây chú ý của bà Hằng trước đó Lưu Chấn Long tên thật là Nguyễn Thanh Huynh sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Anh hiện đang là ca sĩ tự do được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành giải nhật cuộc thi Giọng ải giọng ai năm 2020. Với chất giọng trầm âm, sâu lắng đi vào lòng người nam ca sĩ đã thể hiện rất thành công những bản nhạc chữ tình đầy sâu lắng và có lượng fan nhỏ trên MXH. Ảnh: Tổng hợp

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