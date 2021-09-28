Lê Âu Ngân Anh bật mí về tin đồn ngớ ngẩn và 'đanh thép' giải bày trước những ai nghi ngờ trình độ chuyên môn

Những lời chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh nhận nhiều lời khen từ fan sắc đẹp.

Thời điểm năm 2017, Lê Âu Ngân Anh rất hot trên MXH, là cái tên thường được nhắc đến cùng với những ồn ào, thị phi. Nàng hậu mới đây đã có những chia sẻ trên Ngoisao.net về cuộc sống và công việc trong thời gian qua. Cô bộc bạch về việc giảng dạy của mình: "Trong việc giảng dạy trực tuyến, tôi cũng cần dành nhiều thời gian để tìm tòi những phương pháp game hoá các hoạt động trong lớp, kết hợp công cụ trực quan để tăng tương tác giữa cô trò và bảo đảm hiệu quả như học tại trường. Tuy là phải vất vả hơn, nhưng rõ ràng việc thích ứng được với những thay đổi và tìm ra phương án linh động xoay chuyển là cơ hội để bản thân mình học được nhiều điều mới mẻ".

Lê Âu Ngân Anh thay đổi ngoạn mục trở nên hoàn hảo trong mắt fan sắc đẹp Ngoài ra, nàng hậu cũng bày tỏ những cảm xúc trong mùa dịch: "Nói là mùa dịch nhưng thật ra các hoạt động giảng dạy vẫn diễn ra bình thường qua trực tuyến, vẫn được nhìn thấy mặt nhau qua màn hình nên tôi cũng không thấy mình xa cách quá với học trò. Có chăng, tôi mong chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới để có thể ăn liên hoan với những lớp tôi dạy trong học kỳ vừa rồi. Các bạn hứa sẽ dẫn tôi đi ăn ốc, ăn lẩu,... nên tôi cũng háo hức lắm". Cô cũng bày tỏ quan điểm về việc một số người nghi ngờ về trình độ chuyên môn: "Tôi không hiểu vì sao mọi người vẫn có định kiến rằng người đẹp thì không đủ sức, đủ tầm để làm những công việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Theo như quan sát của bản thân tôi, những người đẹp hoặc những anh chị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có rất nhiều người tài giỏi cả trong học thuật và chuyên môn của họ".

Ngoài ra nàng hậu cũng bật mí về tin đồn ngớ ngẩn từng nghe: "Tin đồn ngớ ngẩn nhất chắc là về thu nhập của tôi khi làm giảng viên. Mọi người "loan tin" rằng lương của tôi ở trường chắc cũng phải khủng lắm, vì thấy tôi đi dạy mà dẫn sinh viên đi ăn, đi chơi hoài ấy mà". Trước đó, chiều 26.9, chương trình Công bố chính thức và giao lưu Miss Intercontinental Việt Nam 2021 diễn ra dưới hình thức livestream. Sau thời gian chờ đợi, người hâm mộ thích thú khi người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi là cái tên tiếp theo đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này. Tham gia sự kiện còn có sự xuất hiện của “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng Miss Intercontinental Vietnam 2019 Nguyễn Thị Thúy An và Lê Âu Ngân Anh. Cả hai người đẹp gửi lời chúc mừng cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Ái Nhi trong hành trình sắp tới. Gu ăn mặc sang trọng và nhan sắc hiện tại của cô khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ Lê Âu Ngân Anh là một nữ giảng viên, hoa hậu người Việt Nam, cô đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Sau đó cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2018 và cô đã được xướng tên cho danh hiệu Á hậu 4 chung cuộc. Ảnh: Tổng hợp

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