Lê Âu Ngân Anh bật mí về tin đồn ngớ ngẩn và 'đanh thép' giải bày trước những ai nghi ngờ trình độ chuyên môn

Hậu trường 28/09/2021 07:00

Những lời chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh nhận nhiều lời khen từ fan sắc đẹp.

Thời điểm năm 2017, Lê Âu Ngân Anh rất hot trên MXH, là cái tên thường được nhắc đến cùng với những ồn ào, thị phi. Nàng hậu mới đây đã có những chia sẻ trên Ngoisao.net về cuộc sống và công việc trong thời gian qua.

Cô bộc bạch về việc giảng dạy của mình: "Trong việc giảng dạy trực tuyến, tôi cũng cần dành nhiều thời gian để tìm tòi những phương pháp game hoá các hoạt động trong lớp, kết hợp công cụ trực quan để tăng tương tác giữa cô trò và bảo đảm hiệu quả như học tại trường. Tuy là phải vất vả hơn, nhưng rõ ràng việc thích ứng được với những thay đổi và tìm ra phương án linh động xoay chuyển là cơ hội để bản thân mình học được nhiều điều mới mẻ".

Le Au Ngan Anh
Lê Âu Ngân Anh thay đổi ngoạn mục trở nên hoàn hảo trong mắt fan sắc đẹp

Ngoài ra, nàng hậu cũng bày tỏ những cảm xúc trong mùa dịch: "Nói là mùa dịch nhưng thật ra các hoạt động giảng dạy vẫn diễn ra bình thường qua trực tuyến, vẫn được nhìn thấy mặt nhau qua màn hình nên tôi cũng không thấy mình xa cách quá với học trò. Có chăng, tôi mong chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới để có thể ăn liên hoan với những lớp tôi dạy trong học kỳ vừa rồi. Các bạn hứa sẽ dẫn tôi đi ăn ốc, ăn lẩu,... nên tôi cũng háo hức lắm".

Cô cũng bày tỏ quan điểm về việc một số người nghi ngờ về trình độ chuyên môn: "Tôi không hiểu vì sao mọi người vẫn có định kiến rằng người đẹp thì không đủ sức, đủ tầm để làm những công việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Theo như quan sát của bản thân tôi, những người đẹp hoặc những anh chị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có rất nhiều người tài giỏi cả trong học thuật và chuyên môn của họ".

Le Au Ngan Anh 2

Ngoài ra nàng hậu cũng bật mí về tin đồn ngớ ngẩn từng nghe: "Tin đồn ngớ ngẩn nhất chắc là về thu nhập của tôi khi làm giảng viên. Mọi người "loan tin" rằng lương của tôi ở trường chắc cũng phải khủng lắm, vì thấy tôi đi dạy mà dẫn sinh viên đi ăn, đi chơi hoài ấy mà".

Le Au Ngan Anh 3

Trước đó, chiều 26.9, chương trình Công bố chính thức và giao lưu Miss Intercontinental Việt Nam 2021 diễn ra dưới hình thức livestream. Sau thời gian chờ đợi, người hâm mộ thích thú khi người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi là cái tên tiếp theo đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này.

Tham gia sự kiện còn có sự xuất hiện của “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng Miss Intercontinental Vietnam 2019 Nguyễn Thị Thúy An và Lê Âu Ngân Anh. Cả hai người đẹp gửi lời chúc mừng cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Ái Nhi trong hành trình sắp tới.

Le Au Ngan Anh 4
Gu ăn mặc sang trọng và nhan sắc hiện tại của cô khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ

Lê Âu Ngân Anh là một nữ giảng viên, hoa hậu người Việt Nam, cô đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Sau đó cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2018 và cô đã được xướng tên cho danh hiệu Á hậu 4 chung cuộc.

Ảnh: Tổng hợp

Dân mạng ngớ người vì 'cô dâu hụt' Phi Nhung từng 'muốn làm vợ' Hoài Linh 2 lần nhưng 'bị từ chối' 1 lần, biết sự thật, khán giả càng bất ngờ

Dân mạng ngớ người vì 'cô dâu hụt' Phi Nhung từng 'muốn làm vợ' Hoài Linh 2 lần nhưng 'bị từ chối' 1 lần, biết sự thật, khán giả càng bất ngờ

Khi xem thông tin này về Phi Nhung, khán giả vừa thương vừa nhớ lại những gì cô đã cố hiến cho nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhan sắc Lê Âu Ngân Anh Lê Âu Ngân Anh mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36