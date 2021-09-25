Dân mạng 'té ngửa' vì khối tài sản 'con nhà giàu' của MC Khánh Vy

Khánh Vy từng chia sẻ năm lớp 3 cô đã có thể tự kiếm ra tiền bằng công việc làm MC cho chương trình thiếu nhi. Hotgirl bày tỏ: "Tôi nhớ khi đó mình chỉ được khoảng 50.000 đồng một số nhưng điều tôi nhận được là những kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình, tôi biết mình thích gì và muốn làm gì".

Dù chỉ mới 22 tuổi song Khánh Vy sở hữu cho mình khối tài sản "khủng" đáng ngưỡng mộ. Cô tiết lộ đã mua xe hơi cho bản thân và một mảnh đất tặng bố mẹ. "Tôi đã mua xe ô tô năm 19 tuổi. Sau đó tôi mua một mảnh đất tặng bố mẹ", nữ MC bật mí.

Lên đại học, ngay từ năm nhất, cô đã làm MC cho bản tin Thời sự Quốc tế của VTC1. Cô cho biết tiền sinh hoạt hàng tháng khoảng 2 - 2,5 triệu, ăn uống 5 - 6 triệu và rất ít khi ăn bên ngoài.

Khánh Vy rất "đỉnh" khi mỗi tháng chi 30 - 50 triệu để phục vụ cho công việc và nhu cầu của bản. Cô bày tỏ mức tiền này phù hợp với mục đích và nhu cầu chứ không phung phí. Nữ MC đình đám chính là hình mẫu cho nhiều bạn trẻ hướng đến. Chính sự nỗ lực không ngừng, luôn làm mới bản thân trong công việc lẫn cuộc sống, chính là yếu tố tạo nên sự thành công của Khánh Vy.

Trước đó, Fanpage Đường lên đỉnh Olympia gây chú ý khi đăng tải thông báo Khánh Vy sẽ đảm nhận vai trò MC của chương trình trong mùa tiếp theo. Thông tin này nhanh chóng khiến dân mạng xôn xao, mỹ nhân sinh năm 1999 không phải là gương mặt xa lạ. Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Khánh Vy từng gây sốt với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều người mong chờ với khả năng hoạt ngôn cùng vốn kiến thức của mình, nữ MC sẽ mang đến làn gió mới, tiếp nối thành công của các đàn chị đi trước.

Nhan sắc nữ thần của cô nhận nhiều lời khen có cánh từ dân mạng

Hiện tại, khối tài sản của cô vẫn khiến nhiều khán giả mơ ước và thầm xuýt xoa ganh tị.

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