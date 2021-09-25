Xót xa tro cốt ca sĩ Y Jang Tuyn đã về với gia đình, khán giả tiếc nuối một tài năng

Tro cốt của ca sĩ Y Jang Tuyn đã được đưa về nhà khiến khán giả vô cùng xúc động.

Chị Tạ Thị Hằng - vợ của ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn chia sẻ, sáng nay lúc 9 giờ 30 ngày 24/9, phía Quân đội và tổ dân phố đã phối hợp đưa tro cốt của nam ca sĩ về với gia đình quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 tháng điều trị bệnh Covid-19.

Cố ca sĩ đã về bên gia đình

Nghi thức đón tro cốt cố ca sĩ được tổ chức đơn giản, tuân thủ 5K theo đúng quy định phòng chống dịch. Được biết, tro cốt cố ca sĩ Y Jang Tuyn sẽ ở lại nhà cùng với vợ con một thời gian. Khi nào tình hình dịch ổn định gia đình sẽ đưa anh lên chùa để được yên nghỉ. Ngoài ra, vợ cố ca sĩ cùng gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 13 (Bình Chánh), bệnh viện Chợ Rẫy - hai nơi đã điều trị bệnh Covid-19 cho Y Jang Tuyn.

Nghi thức đón tro cốt ca sĩ Y Jang Tuyn khiến khán giả xúc động

Trước đó, Y Jang Tuyn được chuyển nhập viện Chợ Rẫy ngày 6/9 trong tình trạng rất nặng và đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo). Nam ca sĩ phải thở máy tối đa và bị rối loạn đông máu.

Ban đầu khi mới mắc bệnh, anh được đưa đi cách ly tại trường tiểu học gần nhà. Hai tuần đầu, sức khỏe nam ca sĩ vẫn ổn định dù hơi khó thở. Y Jang Tuyn còn có thể nhắn tin và trò chuyện cùng mọi người. Sau đó, Y Jang Tuyn được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 13 và được bác sĩ đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo) khi sức khỏe chuyển biến xấu. Anh có bệnh nền cao huyết áp.

Sự ra đi của anh để lại trong lòng khán giả bao tiếc nuối

Dù được chữa trị tích cực nhưng vào sáng 20/9, Chị Tạ Thị Hằng cho biết anh qua đời sau một tháng điều trị COVID-19. Sự ra đi của anh để lại bao tiếc nuối trong lòng khán giả hâm mộ.

Ảnh: Tổng hợp

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp của nam ca sĩ Y Jang Tuyn vô cùng bất ngờ.

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