Xót xa tro cốt ca sĩ Y Jang Tuyn đã về với gia đình, khán giả tiếc nuối một tài năng

Hậu trường 25/09/2021 08:13

Tro cốt của ca sĩ Y Jang Tuyn đã được đưa về nhà khiến khán giả vô cùng xúc động.

Chị Tạ Thị Hằng - vợ của ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn chia sẻ, sáng nay lúc 9 giờ 30 ngày 24/9, phía Quân đội và tổ dân phố đã phối hợp đưa tro cốt của nam ca sĩ về với gia đình quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 tháng điều trị bệnh Covid-19.

Y Jang Tuyn 1
Cố ca sĩ đã về bên gia đình

Nghi thức đón tro cốt cố ca sĩ được tổ chức đơn giản, tuân thủ 5K theo đúng quy định phòng chống dịch. Được biết, tro cốt cố ca sĩ Y Jang Tuyn sẽ ở lại nhà cùng với vợ con một thời gian. Khi nào tình hình dịch ổn định gia đình sẽ đưa anh lên chùa để được yên nghỉ. Ngoài ra, vợ cố ca sĩ cùng gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 13 (Bình Chánh), bệnh viện Chợ Rẫy - hai nơi đã điều trị bệnh Covid-19 cho Y Jang Tuyn.

Y Jang Tuyn 2
Nghi thức đón tro cốt ca sĩ Y Jang Tuyn khiến khán giả xúc động

Trước đó, Y Jang Tuyn được chuyển nhập viện Chợ Rẫy ngày 6/9 trong tình trạng rất nặng và đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo). Nam ca sĩ phải thở máy tối đa và bị rối loạn đông máu. 

Ban đầu khi mới mắc bệnh, anh được đưa đi cách ly tại trường tiểu học gần nhà. Hai tuần đầu, sức khỏe nam ca sĩ vẫn ổn định dù hơi khó thở. Y Jang Tuyn còn có thể nhắn tin và trò chuyện cùng mọi người. Sau đó, Y Jang Tuyn được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 13 và được bác sĩ đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo) khi sức khỏe chuyển biến xấu. Anh có bệnh nền cao huyết áp. 

Y Jang Tuyn 3
Sự ra đi của anh để lại trong lòng khán giả bao tiếc nuối

Dù được chữa trị tích cực nhưng vào sáng 20/9, Chị Tạ Thị Hằng cho biết anh qua đời sau một tháng điều trị COVID-19. Sự ra đi của anh để lại bao tiếc nuối trong lòng khán giả hâm mộ.

Ảnh: Tổng hợp

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp của nam ca sĩ Y Jang Tuyn vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời tro cốt Y Jang Tuyn Y Jang Tuyn mất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36