Xuýt xoa nhan sắc khuynh thành từng là Á hậu của thân mẫu 'Hoa hậu cầu Bình Lợi' Lâm Vỹ Dạ

Thì ra mẹ của Lâm Vỹ Dạ từng là Á hậu tài sắc vẹn toàn. Thông tin này khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.
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Lâm Vỹ Dạ luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, hài hước. Mới đây cô đã có động thái "khoe nhẹ" nhan sắc của thân mẫu khiến bao con tim khán giả tan chảy vì quá xuất sắc.
Cụ thể, cô đã bất ngờ chia sẻ những thông tin hiếm có về người mẹ quá cố của mình. Lâm Vỹ Dạ "bật mí" rằng mẹ mình đã từng là Á hậu của một cuộc thi ở thế kỉ trước và không quên liên hệ đến bản thân một cách đầy hài hước: "Mẹ em là Á hậu (SBD 17). Còn em là Hoa hậu cầu Bình Lợi." Bài đăng nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ dân mạng, ai cũng khen cô thừa hưởng nét đẹp quý phái từ mẹ.
Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ hài gây ấn tượng với khán giả bởi những vai diễn ấn tượng. Hiện tại, cái tên Lâm Vỹ Dạ vẫn là cái tên hot khi xuất hiện liên tục trên các chương trình truyền hình, game show... Mức cát-sê của cô cũng thuộc hàng cao trong giới nghệ sĩ.
Không chỉ sở hữu bất động sản, mỹ nhân làng hài còn là chủ nhân hai xế hộp hạng sang có giá trị hàng tỷ đồng. Tháng 7/2019, Hứa Minh Đạt mua xế hộp 2 tỷ đồng tặng bà xã nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Đầu năm 2021, nữ diễn viên hài tậu chiếc xe thứ hai trị giá hơn 1 tỷ đồng. Lâm Vỹ Dạ cũng thông báo việc mình chính thức gia nhập hội "nữ chủ tịch" với việc nắm quyền điều hành một công ty giải trí, không hề thua chị kém chị em trong giới showbiz.
Lâm Vỹ Dạ tên khai sinh là Lê Thị Vỹ Dạ. Cô có nguyên quán tại Huế và lớn lên tại TP.HCM. Vỹ Dạ là diễn viên hài quen thuộc của sân khấu kịch Nụ cười Mới.
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