Xuýt xoa nhan sắc khuynh thành từng là Á hậu của thân mẫu 'Hoa hậu cầu Bình Lợi' Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, hài hước. Mới đây cô đã có động thái "khoe nhẹ" nhan sắc của thân mẫu khiến bao con tim khán giả tan chảy vì quá xuất sắc.

Cụ thể, cô đã bất ngờ chia sẻ những thông tin hiếm có về người mẹ quá cố của mình. Lâm Vỹ Dạ "bật mí" rằng mẹ mình đã từng là Á hậu của một cuộc thi ở thế kỉ trước và không quên liên hệ đến bản thân một cách đầy hài hước: "Mẹ em là Á hậu (SBD 17). Còn em là Hoa hậu cầu Bình Lợi." Bài đăng nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ dân mạng, ai cũng khen cô thừa hưởng nét đẹp quý phái từ mẹ.