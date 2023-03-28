Giữa bão thị phi bủa vây phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành đã có động thái mới đáng chú ý

Hậu trường 28/03/2023 09:57

Giữa bão thị phi bủa vây, Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng giải thích hay đính chính. Cho đến mới đây, nam MC đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân của mình.

Ồn ào về chuyện "bao rạp" vừa lắng xuống, những ngày gần đâu, mạng xã hội lại "dậy sóng" trước phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của Trấn Thành tại họp báo công bố dự án điện ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phát ngôn của Trấn Thành đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, trong đó có cả giới văn nghệ sĩ. 

Giữa bão thị phi bủa vây phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành đã có động thái mới đáng chú ý - Ảnh 1
Những ngày gần đâu, mạng xã hội lại "dậy sóng" trước phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của Trấn Thành - Ảnh minh họa: Internet

Giữa bão thị phi bủa vây, Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng giải thích hay đính chính. Cho đến mới đây, nam MC đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân của mình. Theo đó, Trấn Thành dường như không quan tâm đến những ồn ào đang nhắc tên mình. Thay vào đó, nam diễn viên Nhà bà Nữ chỉ chia sẻ đoạn vlog du lịch cùng bà xã Hari Won cùng hội bạn thân. Trong clip, nam MC vui vẻ trêu đùa mọi người.

Giữa bão thị phi bủa vây phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành đã có động thái mới đáng chú ý - Ảnh 2
Trấn Thành và bà xã Hari Won chèo thuyền trên hồ - Ảnh: Internet

Bên dưới đoạn video, ngoài những chúc gia đình Trấn Thành - Hari Won có chuyến đi vui vẻ thì một số dân mạng cũng để lại bình luận mang tính "cà khịa" Trấn Thành về ồn ào khóc lóc, phát ngôn đời nghệ sĩ trên sân khấu mới đây. 

Giữa bão thị phi bủa vây phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành đã có động thái mới đáng chú ý - Ảnh 3
Trấn Thành chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc du lịch cùng người thân, bạn bè - Ảnh: Internet

Kể từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng phải những "tai bay vạ gió". Hiện, mọi động thái của nam MC đều nhận nhiều sự quan tâm.

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Nhờ cộng đồng mạng chọn ảnh thẻ, Trấn Thành bị hỏi ngược: 'Không có hình khóc hả?'

Sự kiện khóc lóc của Trấn Thành vẫn được netizen nhắc đến liên tục.

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