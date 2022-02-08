Chia sẻ của Lâm Khánh Chi được netizen đào lại giữa "bão scandal" nữ ca sĩ bị chồng cũ tố ngoại tình.

Những ngày qua, thông tin cặp đôi Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đã ly hôn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và mong cả 2 có thể "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, sau khi tan vỡ, chồng cũ Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng có công khai người yêu mới. Đáng chú ý hơn, gần đây nhất, chiều mùng 7 Tết, Phi Hùng tiếp tục gây sốc khi lên tiếng khẳng định Lâm Khánh Chi đã ngoại tình nên cả hai mới chia tay.

Hôn nhân của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng rạn nứt khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet

Xoay quanh ồn ào ly hôn này đang nhận nhiều chú ý, dân mạng bỗng đào lại phát ngôn của Khánh Chi trong một chương trình talkshow cùng Xuân Lan. Tại đây, cô đã từng chia sẻ về việc vô tình biến Phi Hùng thành "người thứ 3" vì cảm xúc của bản thân.

Cụ thể, khi đến với ông xã Phi Hùng, Lâm Khánh Chi còn đang trong một mối quan hệ khác. Nữ ca sĩ từng thừa nhận: "Thường muốn chia tay một mối tình, tôi hay tìm một mối tình mới để lấp ngay vào chỗ trống đó vì đã quá khổ rồi, sống với người đó không còn hạnh phúc nữa. Giống như khi té ngoài biển, có một chiếc phao để bám vào và thoát khỏi đau khổ đó. Ngày xưa tôi không nghĩ đến 'trà xanh' hay thế nào nữa".

Lâm Khánh Chi cho biết từng vô tình biến Trần Phi Hùng thành 'người thứ ba' - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện lời chia sẻ này của Lâm Khánh Chi bất ngờ được chú ý trở lại sau scandal ly hôn ầm ĩ. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí, Lâm Khánh Chi đã phản bác việc ngoại tình như chồng cũ đã tố: "Đến thời điểm này Khánh Chi chưa yêu ai, khi yêu ai tôi sẽ công khai, không có chuyện gì phải giấu".

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