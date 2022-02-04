Chồng cũ Lâm Khánh Chi nói câu 'phũ phàng', gián tiếp phủ nhận cuộc hôn nhân 4 năm khi công khai người mới

Hậu trường 04/02/2022 13:33

Cư dân mạng hiện đang tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ cho Lâm Khánh Chi khi Phi Hùng không chỉ công khai bạn gái mới mà còn nói một câu vô cùng phũ phàng chỉ ít lâu sau khi cặp đôi ly hôn.

Khuya ngày 3/2 vừa qua, Phi Hùng - chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã bất ngờ "đánh úp" mọi người bằng loạt ảnh tình tứ của mình bên bạn gái mới. Trong bộ ảnh này, cả hai vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, nhiều ý kiến còn cho rằng cặp đôi có nhiều nét phu thê với nhau.

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Phi Hùng và tình mới xuất hiện bên nhau vô cùng thân mật

Sau khi đăng tải loạt ảnh này, rất nhiều người đã vào bình luận chúc phúc cho Phi Hùng và bạn gái mới. Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có bình luận xuất hiện, cho rằng Phi Hùng đã quá phũ phàng, chối bỏ cuộc hôn nhân 4 năm với vợ cũ Lâm Khánh Chi, mà mọi nguồn cơn của sự việc này đều xuất phát từ dòng caption gây tranh cãi của anh.

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Dòng caption gây tranh cãi của Phi Hùng

Được biết, kèm với những hình ảnh tình cảm bên tình mới, Phi Hùng có viết caption: "Sao bây giờ mới tìm thấy nhau? Trọn vẹn cái Tết đầu tiên".

Bên cạnh những bình luận trách móc, netizen còn bày tỏ sự thương cảm đến Lâm Khánh Chi. Họ cho rằng, thời gian hai người bên nhau là khá lâu nhưng chỉ mới vừa chia tay cách đây không lâu thôi, việc công khai người yêu mới quá nhanh sẽ khiến cho người cũ không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

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Nhiều bình luận chỉ trích Phi Hùng của cư dân mạng
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Phi Hùng và Lâm Khánh Chi thuở còn mặn nồng

 Ảnh: Internet, chụp màn hình

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