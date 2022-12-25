GiGi Hương Giang bất ngờ công khai con trai ruột đã được 8 tuổi sau nhiều năm giữ kín

Nữ ca sĩ GiGi Hương Giang mới đây đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai việc bản thân đã có con trai 8 tuổi sau nhiều năm giấu kín.

Mới đây, ekip Là Nhà đã tung trailer tập 3 với nhân vật chính là GiGi Hương Giang – nữ ca sĩ đầy sắc màu, luôn sống hết mình với tình yêu và âm nhạc. Ở tập này, khán giả sẽ có chuyến “du hành vào tâm tư” của nữ ca sĩ để lắng nghe những tâm sự, giãi bày của cô về một nhân vật đặc biệt khác, một cậu bé vô cùng đáng yêu – Mận Cơm. GiGi Hương Giang công khai con trai 8 tuổi - Ảnh: Internet Theo chia sẻ trong chương trình, con trai Mận Cơm của GiGi Hương Giang năm nay đã lên 8 tuổi. Tuy nhiên, 4 năm trước, GiGi quyết định rời xa con để theo đuổi đam mê ca hát. Nhưng dù không thường xuyên được ở bên con và lắng nghe những tâm tư, tình cảm của con, GiGi Hương Giang vẫn luôn ghi nhớ những mong ước của cậu bé.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đạt được những thành tựu nhất định, chủ nhân bản hit “Du hành vào tâm trí” muốn dành tặng con trai một món quà bất ngờ. Đó là hoàn thành mơ ước của Mận Cơm về một không gian của riêng mình, một nơi khiến cậu bé cảm thấy yên tâm, an toàn, ấm áp và có thể tự chơi một mình mà không cảm thấy chán.

"Em bé Mận Cơm là điều hạnh phúc mà suốt 8 năm qua GiGi giữ cho riêng mình. Sống xa con đã hơn 4 năm nay, GiGi không biết mình có phải là một người mẹ tốt không, nhưng GiGi tin rằng mình luôn là một người bạn tốt của con trong cuộc đời này. Trái tim của GiGi là nhà của Mận Cơm." - Nữ ca sĩ tâm sự. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ khi GiGi Hương Giang thông báo tin có con. Nhiều khán giả cũng để lại những lời động viên, khích lệ đến mẹ con GiGi Hương Giang, đồng thời mong muốn được lắng nghe nữ ca sĩ chia sẻ nhiều hơn về thông tin lẫn cuộc sống của hai mẹ con trong tương lai. GiGi Hương Giang từng là học trò cưng của Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi Giọng Hát Việt mùa đầu tiên và sau đó vào năm 2018, cô tiếp tục trở thành học trò của Lam Trường ở Giọng Hát Việt. Giờ đây khi đã trưởng thành hơn, giọng ca trẻ đã quay lại chinh phục đường đua Vpop, dần được khán giả công nhận về thực lực thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

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