GiGi Hương Giang bất ngờ công khai con trai ruột đã được 8 tuổi sau nhiều năm giữ kín

Hậu trường 25/12/2022 10:31

Nữ ca sĩ GiGi Hương Giang mới đây đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai việc bản thân đã có con trai 8 tuổi sau nhiều năm giấu kín.

Mới đây, ekip Là Nhà đã tung trailer tập 3 với nhân vật chính là GiGi Hương Giang – nữ ca sĩ đầy sắc màu, luôn sống hết mình với tình yêu và âm nhạc. Ở tập này, khán giả sẽ có chuyến “du hành vào tâm tư” của nữ ca sĩ để lắng nghe những tâm sự, giãi bày của cô về một nhân vật đặc biệt khác, một cậu bé vô cùng đáng yêu – Mận Cơm.

GiGi Hương Giang bất ngờ công khai con trai ruột đã được 8 tuổi sau nhiều năm giữ kín - Ảnh 1
GiGi Hương Giang công khai con trai 8 tuổi - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ trong chương trình, con trai Mận Cơm của GiGi Hương Giang năm nay đã lên 8 tuổi. Tuy nhiên, 4 năm trước, GiGi quyết định rời xa con để theo đuổi đam mê ca hát. Nhưng dù không thường xuyên được ở bên con và lắng nghe những tâm tư, tình cảm của con, GiGi Hương Giang vẫn luôn ghi nhớ những mong ước của cậu bé.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đạt được những thành tựu nhất định, chủ nhân bản hit “Du hành vào tâm trí” muốn dành tặng con trai một món quà bất ngờ. Đó là hoàn thành mơ ước của Mận Cơm về một không gian của riêng mình, một nơi khiến cậu bé cảm thấy yên tâm, an toàn, ấm áp và có thể tự chơi một mình mà không cảm thấy chán.

GiGi Hương Giang bất ngờ công khai con trai ruột đã được 8 tuổi sau nhiều năm giữ kín - Ảnh 2

"Em bé Mận Cơm là điều hạnh phúc mà suốt 8 năm qua GiGi giữ cho riêng mình. Sống xa con đã hơn 4 năm nay, GiGi không biết mình có phải là một người mẹ tốt không, nhưng GiGi tin rằng mình luôn là một người bạn tốt của con trong cuộc đời này. Trái tim của GiGi là nhà của Mận Cơm." - Nữ ca sĩ tâm sự.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ khi GiGi Hương Giang thông báo tin có con. Nhiều khán giả cũng để lại những lời động viên, khích lệ đến mẹ con GiGi Hương Giang, đồng thời mong muốn được lắng nghe nữ ca sĩ chia sẻ nhiều hơn về thông tin lẫn cuộc sống của hai mẹ con trong tương lai.

GiGi Hương Giang bất ngờ công khai con trai ruột đã được 8 tuổi sau nhiều năm giữ kín - Ảnh 3

GiGi Hương Giang từng là học trò cưng của Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi Giọng Hát Việt mùa đầu tiên và sau đó vào năm 2018, cô tiếp tục trở thành học trò của Lam Trường ở Giọng Hát Việt. Giờ đây khi đã trưởng thành hơn, giọng ca trẻ đã quay lại chinh phục đường đua Vpop, dần được khán giả công nhận về thực lực thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam'

Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam'

Câu trả lời nhắn nhưng không kém phần "sát thương" của Nam Em đã chứng minh rằng cô không chỉ có mỗi danh xưng Hoa hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   GiGi Hương Giang ca sĩ GiGi Hương Giang con trai GiGi Hương Giang vbiz giải trí tin tức giải trí sao việt

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 35 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang