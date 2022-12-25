Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm

Hậu trường 25/12/2022 09:55

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won mới đây đã chia sẻ hình ảnh tình cảm của mình lên mạng xã hội nhân dịp Giáng Sinh năm nay.

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, cả hai còn sở hữu hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân, là hình tượng được nhiều cặp đôi trẻ học hỏi theo.

Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm - Ảnh 1

Kể từ khi kết hôn, Hari Won và Trấn Thành luôn chăm chỉ xuất hiện cùng nhau từ trên sân khấu đến các hoạt động đời thường. Thế nhưng suốt thời gian qua, đôi vợ chồng không còn “dính như sam” mà liên tục vướng phải tin đồn “đường ai nấy đi”.

Tối 24/12, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh cùng Hari Won đi ăn tối tại một nhà hàng kèm theo dòng trạng thái: "Noel kẹt xe! Noel đói! Noel quạu nhẹ nha! Kkkkkkkkk".

Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm - Ảnh 2

Có thể thấy dù đăng ảnh hạnh phúc cùng bà xã Hari Won, song Trấn Thành lại có chút "quạu nhẹ" vì tình trạng kẹt xe. Đây đồng thời là động thái được cho là ngầm "dằn mặt" những ai tung tin đồn cặp đôi đang bị rạn nứt tình cảm.

Trước đó, Hari Won nhận được nhiều sự quan tâm khi đăng tải bức ảnh xinh đẹp khi đi xem phim. Trong rất nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc Hari Won thì cũng có không ít người bày tỏ sự thắc mắc khi thấy vắng bóng Trấn Thành: “Sao không còn thấy Hari Won với Trấn Thành chụp chung hình với nhau?”, “Đôi này là niềm tin duy nhất có với tình yêu, họ toang là hết tin đấy”, “Anh Trấn Thành đâu chị?”, “Lẻ loi quá em”...

Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm - Ảnh 3

Là cặp vợ chồng nổi tiếng và có chuyện tình đẹp cùng vô vàn những lời ngôn tình ngọt ngào dành cho nhau, Xìn - Ri được người hâm mộ đặt niềm tin và xem đây như là minh chứng cho tình yêu cổ tích có thực. Thế nhưng vài tháng gần đây, động thái lạ của cặp đôi khiến mọi chuyện vốn dĩ tốt đẹp lại rẽ theo hướng khác.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Hari Won và Trấn Thành

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