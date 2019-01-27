Giật mình chưa, cô gái trẻ trung và xinh đẹp này chính là mẹ Quang Hải đấy

Nhiều người bất ngờ khi ngắm dung nhan trẻ trung cùng gu thời trang sành điệu của mẹ nuôi cầu thủ Quang Hải.
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Đi cùng với những thành tích của Quang Hải ở những giải đấu vừa qua, cuộc sống của anh và gia đình cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ít ai biết, ngoài bố mẹ ruột thì Quang Hải còn có một người mẹ nuôi vô cùng xinh đẹp - đó chính là bà Vũ Thu Trang. Bà Trang năm nay 40 tuổi, là vợ của huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng - người thầy và cũng là người bố nuôi của Quang Hải.
Hiện tại, ông Vũ Minh Hoàng đã mất được 6 năm nhưng Quang Hải vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ nuôi và quan tâm bà như mẹ ruột. Trên trang cá nhân, bà Vũ Thu Trang thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đi cổ vũ cho con trai trong các trận đấu. Mẹ nuôi Quang Hải sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, gu thời trang sành điệu và trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Bà Trang từng nhiều lần tâm sự rằng Quang Hải là người sống rất tình cảm. Tuy anh ít nói nhưng luôn quan tâm mẹ nuôi và em gái rất chu đáo. Trong những dịp sinh nhật của bà Trang hay con gái, Quang Hải đều nhắn tin chúc mừng và chuẩn bị quà bất ngờ.
Bà Vũ Thu Trang cũng rất thân thiết với Nhật Lê - bạn gái Quang Hải. Lúc mới yêu hot girl này, Quang Hải cũng tâm sự với mẹ nuôi và nhận được sự ủng hộ của bà.
"Tôi từng nói với Quang Hải: 'Mẹ không quan trọng cô gái con chọn có đẹp hay không, mẹ chỉ mong đó là cô gái hợp với con, giúp con có những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống'. Hiện nay, mối quan hệ giữa Hải và cô bạn gái đó vấn rất tốt”, bà Thu Trang nói.