Giật mình chưa, cô gái trẻ trung và xinh đẹp này chính là mẹ Quang Hải đấy

Đi cùng với những thành tích của Quang Hải ở những giải đấu vừa qua, cuộc sống của anh và gia đình cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ít ai biết, ngoài bố mẹ ruột thì Quang Hải còn có một người mẹ nuôi vô cùng xinh đẹp - đó chính là bà Vũ Thu Trang. Bà Trang năm nay 40 tuổi, là vợ của huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng - người thầy và cũng là người bố nuôi của Quang Hải.

Hiện tại, ông Vũ Minh Hoàng đã mất được 6 năm nhưng Quang Hải vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ nuôi và quan tâm bà như mẹ ruột. Trên trang cá nhân, bà Vũ Thu Trang thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đi cổ vũ cho con trai trong các trận đấu. Mẹ nuôi Quang Hải sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, gu thời trang sành điệu và trẻ hơn tuổi rất nhiều.