Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay

Thời gian gần đây, Quang Hải và bạn gái xinh đẹp liên tục dính nghi án rạn nứt. Tin đồn xuất phát từ việc Nhật Lê không đến cổ vũ bạn trai trong trận đấu chung kết lượt về giải AFF Cup tại sân Mỹ Đình. Ngay cả khi Quang Hải được vinh danh tại Quả bóng vàng, cô gái này cũng không có động thái chúc mừng trên mạng xã hội.

Trước sự hoang mang của khán giả, mới đây Quang Hải và Nhật Lê bất ngờ xuất hiện tình tứ tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ một người bạn. Có thể thấy, cặp đôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc như xưa chứ không hề có dấu hiệu căng thẳng chút nào.