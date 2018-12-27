Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay

Hậu trường 27/12/2018 11:05

Những hình ảnh Quang Hải và bạn gái Nhật Lê gắn bó bên nhau sau nghi án rạn nứt khiến nhiều fan vui mừng.

Thời gian gần đây, Quang Hải và bạn gái xinh đẹp liên tục dính nghi án rạn nứt. Tin đồn xuất phát từ việc Nhật Lê không đến cổ vũ bạn trai trong trận đấu chung kết lượt về giải AFF Cup tại sân Mỹ Đình. Ngay cả khi Quang Hải được vinh danh tại Quả bóng vàng, cô gái này cũng không có động thái chúc mừng trên mạng xã hội.

Trước sự hoang mang của khán giả, mới đây Quang Hải và Nhật Lê bất ngờ xuất hiện tình tứ tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ một người bạn. Có thể thấy, cặp đôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc như xưa chứ không hề có dấu hiệu căng thẳng chút nào.

Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 1
Quang Hải và bạn gái cùng xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật đập tan nghi vấn chia tay - Ảnh: Internet
Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 2
Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 3
Cặp đôi trông rất vui vẻ và tình tứ chứ không hề tỏ ra căng thẳng như lời đồn - Ảnh: Internet
Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 4
Trước đó, một người bạn của Quang Hải cũng hé lộ hình ảnh cặp đôi vui vẻ bên nhau - Ảnh: Internet 
Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 5
Quang Hải và bạn gái tình tứ bên nhau đập tan tin đồn chia tay - Ảnh 6
Nhiều người cho rằng, Nhật Lê chính là 'ngôi sao may mắn' giúp Quang Hải thi đấu xuất sắc trong những mùa giải đã qua - Ảnh: Internet

Quang Hải và bạn gái Nhật Lê được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Trong khi chàng là chủ nhân giải "Quả bóng vàng 2018" thì nàng cũng là hot girl đình đám ở Quảng Nam và trên mạng xã hội.

Tuy nhan sắc không quá nổi bật nhưng Nhật Lê sở hữu làn da trắng, nụ cười tươi và đặc biệt là vóc dáng nóng bỏng không thua kém ai. Suốt thời gian bên nhau, Quang Hải và hot girl Quảng Nam thường xuyên đăng ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Thời gian gần đây, có lẽ cả hai đểu muốn bảo vệ hạnh phúc riêng nên mới hạn chế công khai khoảnh khắc riêng tư.

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