Hình ảnh cầu thủ mang áo số 19 - Nguyễn Quang Hải bất ngờ "lạc trôi" vào đề thi Hóa học lớp 10 khiến dân mạng thích thú.

Những năm gần đây, công chúng không ít lần được thấy tên của các nghệ sĩ Việt như: Sơn Tùng M-TP, Chi Pu, Phương Mỹ Chi... lần lượt xuất hiện trong các đề thi của học sinh - sinh viên. Mới đây, đến lượt đội tuyển Việt Nam và cầu thủ Nguyễn Quang Hải xuất hiện trong đề thi Hóa học lớp 10 của một trường THPT tại quận 10, TP. HCM. Câu hỏi liên hệ thực tế khá thú vị này khiến nhiều học sinh tỏ ra hào hứng. Câu hỏi mô tả trận chung kết của thầy trò HLV Park Hang Seo và đặt thẳng vấn đề cầu thủ Nguyễn Quang Hải bị đội bạn “chặt chém” không thương tiếc trên sân bóng.

Quang Hải là một trong số những cầu thủ được các cầu thủ Malaysia 'chăm sóc' đặc biệt nhất ở trận chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet Đề thi như sau: "10 năm chờ đợi, 10 năm tin yêu và hy vọng, tối 15.12.2018 sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Đường đến vinh quang của thầy trò HLV Park Hang-seo, của những chiến binh quả cảm đầy hy sinh, gian khó. Suốt 90 phút của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Quang Hải liên tục trở thành mục tiêu “chặt chém” của các cầu thủ Malaysia.

Thậm chí tuyển thủ số 19 của Việt Nam phải rời sân ít phút sau pha phạm lỗi ở phút 56. Ngay lập tức đội ngũ y tế xuất hiện và dùng bình xịt tê giảm đau giúp Quang Hải khắc phục cơn đau nhanh chóng và có thể quay lại sân bóng ngay sau đó, cùng đồng đội chiến đấu hết mình đem cúp vàng AFF về cho Tổ quốc”. Đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đề thi Hóa học lớp 10 - Ảnh: Internet Kế đó, người ra đề đã đưa ra các thành phần trong bình xịt giảm đau gồm C02 lạnh và hợp chất hữu cơ etyl clorua (C2H5Cl) và yêu cầu học sinh tìm loại liên kết phù hợp nhất. “a) Nhiệt độ sôi của cacbon đioxit và etyl clorua thấp, do đặc tính liên kết trong phân tử quyết định. Không cần giải thích, hãy cho biết loại liên kết của CO2 và C2H5Cl (liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị) phù hợp với nhiệt độ sôi thấp của chúng. b) Hãy giải thích sự hình thành liên kết hóa học trong phân tử cacbonic (CO2) c) Viết công thức cấu tạo của hợp chất C2H5Cl, HCl”. Ở câu hỏi này, nếu làm đúng các học sinh sẽ được 2,5 điểm. Chiến thắng tại AFF Cup 2018 đã giúp bóng đá nước nhà lấy lại được niềm tin của người hâm mộ - Ảnh: Internet Có thể nói, Việc đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vô địch AFF Cup 2018 đã mang đến niềm hạnh phúc và tự hào lớn cho người hâm mộ nước nhà. Chiến thắng lịch sử này đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho mọi người ở nhiều lĩnh vực như văn thơ, Hóa học, kinh doanh...

Xúc động đọc tâm thư của Quang Hải trước giờ 'đại chiến' giữa Malaysia - Việt Nam Tâm sự của cầu thủ mang áo số 19 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng lập tức nhắn nhủ bên dưới phần bình luận.

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