Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao?

Hậu trường 02/01/2024 10:07

Các cô gái chiến thắng trong 6 mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút người hâm mộ. Hiện tại, mỗi người đẹp đều có sự nghiệp riêng, người thì chọn lựa 'yên bề gia thất'.

Thùy Lâm - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

Sinh năm 1987, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô cũng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử với 7 năm. Năm 2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe và lọt Top 15 tại đêm Chung kết.

Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Chồng Thùy Lâm tốt nghiệp tại Mỹ vào năm 2008 và sau đó trở về Việt Nam làm việc. Hiện tại anh đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới trụ sở ở Hà Nội. Kể từ sau khi lập gia đình, Thùy Lâm rất kín tiếng và hiếm khi lộ diện trong các sự kiện giải trí. Đã 15 năm trôi qua, Thùy Lâm giờ đã là bà mẹ 3 con nhưng nhan sắc của cô ngày càng đằm thắm và rạng ngời. 

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 1
 Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.
Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 2
Năm 2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe và lọt Top 15 tại đêm Chung kết.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 3

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 4

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 5

Thùy Lâm giờ đã là bà mẹ 3 con nhưng nhan sắc của cô ngày càng đằm thắm và rạng ngời. 

Phạm Thị Hương - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Năm 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức quay trở lại sau 7 năm gián đoạn và danh hiệu cao quý nhất đã thuộc về Phạm Thị Hương. Cô được người hâm mộ đặt cho danh hiệu "Hoa hậu Quốc dân" bởi sự xuất sắc cũng như sự cố gắng của cô trong việc quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè trên diễn đàn quốc tế. Nắm trong tay tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015, cô được ví như một "ngôi sao Châu Á" tại cuộc thi này.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 6
Năm 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức quay trở lại sau 7 năm gián đoạn và danh hiệu cao quý nhất đã thuộc về Phạm Thị Hương.
Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 7

Nắm trong tay tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015, cô được ví như một "ngôi sao Châu Á" tại cuộc thi này.

Thời điểm đó, Phạm Hương rất đắt show quảng cáo, làm người mẫu, người đại diện các nhãn hàng. Tuy nhiên, giữa năm 2018 nàng hậu bất ngờ mất hút khỏi làng giải trí khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 8
Giữa năm 2018 nàng hậu bất ngờ mất hút khỏi làng giải trí khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn với gia đình riêng ở Mỹ. Người đẹp không còn hoạt động nghệ thuật song vẫn là cái tên có tầm ảnh hưởng tới truyền thông mỗi mùa Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 9
Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn với gia đình riêng ở Mỹ.

H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

H'Hen Niê là cái tên hạ gục Hoàng Thùy và Mâu Thủy để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Kể từ khi là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2018, H'Hen Niê liên tục được truyền thông quốc tế chú ý, nhất là khi người đẹp lập kỳ tích lọt top 5 Miss Universe 2018. Có thể nói thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho cô gái có nét đẹp duyên dáng, giản dị và câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời.

Sau khi đạt thành tích quốc tế, H'Hen Niê hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, làm KOL cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cô tham gia đóng phim điện ảnh nhưng chưa được đánh giá cao.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 10
H'Hen Niê là cái tên hạ gục Hoàng Thùy và Mâu Thủy để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 11
H'Hen Niê liên tục được truyền thông quốc tế chú ý, nhất là khi người đẹp lập kỳ tích lọt top 5 Miss Universe 2018.

Nguyễn Trần Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Chân dài tới từ TP.HCM là người đẹp 'giành suất'đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2020 năm 2019. Sau đăng quang, bên cạnh các dự án cộng đồng, Hoa hậu Khánh Vân còn tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đóng phim, làm MC, tham gia gameshow, quay quảng cáo, đảm nhận vai trò first face và vedette của nhiều show thời trang. 

Ở thời điểm hiện tại, Khánh Vân đang theo đuổi hình ảnh của một nữ doanh nhân, đứng đầu trung tâm đào tạo người mẫu nhí. 

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 12
Chân dài tới từ TP.HCM là người đẹp 'giành suất'đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2020 năm 2019
Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 13
Ở thời điểm hiện tại, Khánh Vân đang theo đuổi hình ảnh của một nữ doanh nhân, đứng đầu trung tâm đào tạo người mẫu nhí. 

Nguyễn Thị Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ngọc Châu (SN 1994, Tây Ninh) không còn là cái tên quá xa lạ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô từng chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, là đại diện quốc gia đến với Miss Supranational 2019. Ngoài ra, cô đã lọt vào Top 10 và trở thành Hoa hậu Siêu quốc Châu Á. Trước đó, Ngọc Châu còn từng là Quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 14
Ngọc Châu (SN 1994, Tây Ninh) không còn là cái tên quá xa lạ.

Nhiệm kỳ của Ngọc Châu trải qua khá nhiều sóng gió. Ngoài việc không thể giúp Việt Nam duy trì chuỗi intop 4 năm liên tục, Ngọc Châu sau khi quay trở về nước còn vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ và chưa tốt nghiệp đại diện.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 15
Nhiệm kỳ của Ngọc Châu trải qua khá nhiều sóng gió.

Bùi Thị Xuân Hạnh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, những thông tin xung quanh Bùi Thị Xuân Hạnh (SN 2001, Ninh Bình) nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Người đẹp đến từ Ninh Bình không mang vẻ đẹp rực rõ như Phạm Hương - không cá tính như H'Hen Niê mà cô lại được đánh giá khá cao ở nền tảng kiến thức tốt.

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 16
Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

 

Xuân Hạnh cũng sẽ là cô gái đầu tiên đại diện nhan sắc Việt tham dự Miss Cosmo 2024. Người đẹp có gần 1 năm để trau dồi bản thân và hoàn thiện mình mỗi ngày. 

 

Giành vương miện cao quý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống hiện tại của các người đẹp ra sao? - Ảnh 17
Xuân Hạnh cũng sẽ là cô gái đầu tiên đại diện nhan sắc Việt tham dự Miss Cosmo 2024

Hoa hậu Ý Nhi xả kho bộ ảnh đón năm mới tại Úc, ăn vận thế nào mà được khen là 'Người đẹp thời trang'?

Hoa hậu Ý Nhi xả kho bộ ảnh đón năm mới tại Úc, ăn vận thế nào mà được khen là 'Người đẹp thời trang'?

Kể từ khi đi du học, Ý Nhi thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống với công chúng. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh

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