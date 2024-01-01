Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị đào lại chuyện ‘nói tục, chửi thề’, lên tiếng xin lỗi vì kết quả gây tranh cãi và khóa trang cá nhân

Hậu trường 01/01/2024 17:23

Bùi Xuân Hạnh - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có những chia sẻ mới nhất liên quan đến những tranh cãi liên quan đến kết quả, cô gửi lời xin lỗi và tuyên bố tạm khóa trang cá nhân.

 

Đêm 31/12/2023, người đẹp Bùi Xuân Hạnh (sinh năm 2001) đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tuy nhiên, màn đăng quang của cô lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị đào lại chuyện ‘nói tục, chửi thề’, lên tiếng xin lỗi vì kết quả gây tranh cãi và khóa trang cá nhân - Ảnh 1
Bùi Xuân Hạnh vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Tân Hoa hậu không chỉ bị chê đăng quang thiếu thuyết phục, kém năng lực so với các người đẹp khác trong Top 5, bị thả phẫn nộ ồ ạt và lập nhóm anti-fan, mà mới đây netizen còn đào lại những lần Xuân Hạnh nói tục, chửi thề trên mạng xã hội.

Sáng ngày 1/1, buổi gặp gỡ - giao lưu báo chí sau đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 được diễn ra tại Đà Lạt. Người thắng cuộc Bùi Xuân Hạnh cùng Á hậu Hoàng Thị Nhung xuất hiện lộng lẫy với trang phục màu đỏ khoe trọn nhan sắc mặn mà.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị đào lại chuyện ‘nói tục, chửi thề’, lên tiếng xin lỗi vì kết quả gây tranh cãi và khóa trang cá nhân - Ảnh 2
Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2023 - Á hậu Hoàng Thị Nhung (trái) cùng Hoa hậu Xuân Hạnh đọ sắc tại họp báo sau đăng quang.

Tại sự kiện, khi được đặt câu hỏi về kết quả gây tranh cãi cùng với việc Hoa hậu Xuân Hạnh đã khóa trang cá nhân ngay sau đoạt được vương miện. Nguyên văn chia sẻ được trên SAOstar: "Tôi cũng biết mọi người đang bàn tán. Tôi biết bản thân tôi cũng còn rất nhiều điều thiếu sót. Mọi nỗ lực của tôi và sự thay đổi của tôi, tôi mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn tích cực. Mùa giải năm nay là sự kết tinh của 15 năm, minh chứng cho việc cuộc thi là một sân chơi sắc đẹp uy tín với 7 vị ban giám khảo. Tôi xin hứa và chắc chắn rằng, tôi sẽ không ngừng cố gắng để trở nên thành một người được khán giả yêu quý. Mong quý vị sẽ vị tha với những lỗi lầm mà tôi không may gây ra.

Gặp phải phản ứng trái chiều, đương nhiên là tôi rất là buồn. Và tôi gửi lời xin lỗi do để cho mọi người phải tranh luận như vậy thì tôi phải tự xem xét lại bản thân mình. Do đó, điều đầu tiên tôi cần làm là phải gửi đến mọi người lời xin lỗi".

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị đào lại chuyện ‘nói tục, chửi thề’, lên tiếng xin lỗi vì kết quả gây tranh cãi và khóa trang cá nhân - Ảnh 3
Hoa hậu Xuân Hạnh đã khóa trang cá nhân ngay sau đoạt được vương miện, nhưng vẫn bị đào lại chuyện "nói tục, chửi thề" năm xưa.

Bên cạnh đó, Xuân Hạnh cũng nói lý do bản thân khóa trang cá nhân là vì muốn rà soát lại toàn bộ các thông tin và xử lý truyền thông.

"Tôi khóa trang cá nhân với mong muốn có thể tạo một hình ảnh tốt hơn trong mắt công chúng", Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị đào lại chuyện ‘nói tục, chửi thề’, lên tiếng xin lỗi vì kết quả gây tranh cãi và khóa trang cá nhân - Ảnh 4
Ông Trần Việt Bảo Hoàng - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - cho biết với Xuân Hạnh cũng như nhiều hoa hậu, á hậu khác, hành trình của họ chỉ mới bắt đầu sau đêm đăng quang, họ cần nhiều thời gian để chứng minh.

Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579) sinh năm 2001 đến từ Ninh Bình, tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô từng gây chú ý khi giành á quân The Face Vietnam 2023. Xuân Hạnh sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng lần lượt 82-60-87 cm.

Tuy là nhân tố mới nhưng từ đầu cuộc thi, người đẹp Ninh Bình được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vương miện hoa hậu nhờ kỹ năng catwalk tốt, gương mặt sáng và ứng xử khéo léo, tự tin. Thí sinh 22 tuổi này còn nhận được giải thưởng phụ Người đẹp thời trang.

Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sở hữu vẻ đẹp và thành tích học tập thế nào mà vừa đăng quang đã gây tranh cãi?

Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sở hữu vẻ đẹp và thành tích học tập thế nào mà vừa đăng quang đã gây tranh cãi?

Vượt qua 37 thí sinh, người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh giành ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 2001, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập đáng nể nhưng vừa đăng quang đã gây tranh cãi.

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