Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi

Hậu trường 01/01/2024 08:19

Sau hơn 2 tháng khởi động, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 chính thức tìm ra tân Hoa hậu là Bùi Thị Xuân Hạnh (trái), Á hậu gọi tên người đẹp Hoàng Thị Nhung (phải).

Hoàng Thị Nhung sinh năm 1996, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,79m và có số đo 3 vòng 85-60-99cm, sở hữu vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ, hình thể nóng bỏng và nụ cười tỏa nắng.

Sự dung hòa về hình thể, khuôn mặt và tố chất lãnh đạo giúp người đẹp Hà thành được khán giả kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi năm nay.

Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 1
Sở hữu nhan sắc quyến rũ, chiều cao 'khủng' 1,79m và hình thể nóng bỏng, Hoàng Thị Nhung vượt qua 36 thí sinh trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Xuyên suốt quá trình dự thi, người đẹp có phong độ ổn định, đạt thành tích tốt trong các tập thi của truyền hình thực tế Miss Cosmo Vietnam 2023. Thành tích á hậu là kết quả minh chứng cho sự nỗ lực, không ngừng trau dồi và thay đổi bản thân của Hoàng Thị Nhung trong lần quay trở lại cuộc thi lần này.

Trong đêm bán kết, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chinh phục người hâm mộ bằng các phần trình diễn dạ hội, áo tắm và trang phục dân tộc ấn tượng. Lối trình diễn cuốn hút, chuyên nghiệp của người đẹp nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên trang sắc đẹp lớn.

Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 2Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 3Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 4
So với các thí sinh khác, cô được đánh giá có phong thái ổn định, tư duy sáng tạo cùng khả năng trình diễn cuốn hút

Theo thông tin từ VietNamNet, Hoàng Thị Nhung cho biết động lực khiến cô chinh chiến Miss Cosmo Vietnam 2023 là “giấc mơ hoàn vũ” và tiêu chí cuộc thi hướng đến. Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô muốn mang câu chuyện của mình để truyền cảm hứng tới giới trẻ. Hoàng Nhung sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ ly dị khi cô 2 tuổi. Từ nhỏ, người đẹp không nhận được sự quan tâm từ người thân, chỉ có bà ngoại nhưng bà tuổi cao sức yếu không thể chăm sóc cháu. 

Tận dụng kỹ năng trình diễn nổi bật, người đẹp xuất hiện tại nhiều buổi diễn thời trang. Trước khi dự thi, 9x dành 3-4 tiếng mỗi ngày ở phòng gym để tập với cường độ cao hơn hơn để có thân hình đẹp. 

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoàng Nhung cùng các thí sinh thực hiện sự kiện đấu giá gây quỹ Tủ thuốc cho em, lên kế hoạch chỉ trong 48 giờ và thu về hơn 500 triệu đồng. Số tiền này đang được cô, các thí sinh cùng BTC trao đến các mái ấm tình thương, giúp các em có sức khoẻ và tương lai tốt hơn.

Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 5
Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoàng Nhung cùng các thí sinh thực hiện sự kiện đấu giá gây quỹ Tủ thuốc cho em, lên kế hoạch chỉ trong 48 giờ và thu về hơn 500 triệu đồng

Người đẹp bắt đầu kinh doanh online từ năm 16 tuổi. Hiện tại, cô sáng lập và điều hành công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc da cho nam giới. Công việc này giúp cô trang trải cuộc sống và lo cho bố mẹ tốt hơn, có nguồn tài chính đầu tư thi hoa hậu. Ít ai biết rằng, mỹ nhân từng vào vai nữ chính trong MV ''Tất cả hoặc không là gì cả'' của ca sĩ Cao Thái Sơn. 

Thuở nhỏ, người đẹp tự ti về chiều cao của mình so với bạn bè. Mỗi khi đi học, cô hay bị các bạn trêu chọc và bị giễu cợt bởi những người xung quanh vì quá cao. Nhưng hiện tại, Hoàng Thị Nhung thấy yêu và tự hào về chiều cao nổi trội, coi đây là điểm mạnh để tỏa sáng.

Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi - Ảnh 6
Hiện tại, Hoàng Thị Nhung thấy yêu và tự hào về chiều cao nổi trội, coi đây là điểm mạnh để tỏa sáng

Người đẹp thường cùng đội tình nguyện viên nấu các suất ăn miễn phí phát cho bệnh nhân ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Cô cũng tự tay phát đồ ăn và quyên góp dành cho trẻ em, người già mỗi khi nhận khoản thanh toán từ việc kinh doanh. 2 năm qua, người đẹp cùng nhóm bạn trở thành những bà mẹ đỡ đầu cho 20 trẻ mồ côi.

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