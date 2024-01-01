Vượt qua 37 thí sinh, người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh giành ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 2001, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập đáng nể nhưng vừa đăng quang đã gây tranh cãi.

Tối 31.12, chung kết Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra tại Lâm Đồng với màn tranh tài của 38 thí sinh. Đảm nhận vai trò giám khảo là Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Vũ Thu Phương, đạo diễn Kathy Uyên, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, MC Quỳnh Hoa. Trong khi đó, Đức Bảo - Thanh Thanh Huyền giữ vai trò dẫn dắt đêm chung kết. Top 5 Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Sau thời gian dài chinh chiến, người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh đã chính thức đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023.

Khoảnh khắc đăng quang đầy bùng nổ với màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024 đã chính thức trở thành cột mốc ấn tượng với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Bùi Thị Xuân Hạnh đến từ Ninh Bình hiện đang làm người mẫu tự do. Cô cao 1m71, sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 82-60-87 (cm). Top 2 Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Bùi Thị Xuân Hạnh đã chính thức đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023. Tại phần thi ứng xử top 5, Bùi Thị Xuân Hạnh nhận được câu hỏi: "Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay thường muốn phá vỡ giới hạn truyền thống. Quan điểm của bạn về điều này?". Người đẹp trả lời: "Đối với tôi, nét đẹp truyền thống vẫn tồn tại ở đó. Chúng ta đang sống ở thời đại mới, mọi thứ ngày càng tốt hơn, nét đẹp truyền thống có thể nhỏ lại nhưng luôn tồn tại. Việc bạn phát triển hơn chỉ cho thấy bạn đang làm những điều mới hơn, cũng giống như áo dài - áo dài truyền thống vẫn luôn ở đó, còn áo dài cách tân chỉ là một tên gọi khác. Chúng ta mãi là người Việt Nam máu đỏ da vàng, tình đoàn kết và nét đẹp truyền thống vẫn được giới trẻ bảo tồn và phát triển theo hướng tốt đẹp. Mong thế hệ trẻ nhớ rằng chúng ta sẽ phát triển nhưng luôn nhớ về nét đẹp truyền thống của Việt Nam".

Câu trả lời Xuân Hạnh liên quan đến việc giới trẻ ngày nay thường muốn phá vỡ giới hạn truyền thống. Người đẹp sinh năm 2001 hiện là người mẫu chuyên nghiệp. Xuân Hạnh gây chú ý khi sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Chân dài theo học tại trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, từng tham gia nghiên cứu khoa học của trường và xuất sắc giành được giải Nhì. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô thể hiện phong độ ổn định, vào top 6 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Đêm chung kết, cô lần lượt trải qua các phần thi đồng diễn áo tắm, dạ hội, ứng xử, được nhận xét thể hiện vẻ tự tin, nhiều năng lượng. Hạnh Xuân vào top 6 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 cao 1m71, sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 82-60-87 (cm). Bùi Thị Xuân Hạnh còn nhận được giải thưởng phụ Người đẹp thời trang. Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579) sinh năm 2001 đến từ Ninh Bình. Cô từng gây chú ý khi giành á quân The Face Vietnam 2023. Tuy là nhân tố mới nhưng từ đầu cuộc thi, người đẹp Ninh Bình được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vương miện hoa hậu nhờ kỹ năng catwalk tốt, gương mặt sáng và ứng xử khéo léo, tự tin. Thí sinh 22 tuổi này còn nhận được giải thưởng phụ Người đẹp thời trang. Phong thái tranh biện tự tin và vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn mãn nhãn đã giúp cô giành được vương miện Miss Cosmo Vietnam 2023. Xuyên suốt 9 tập thi của truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Xuân Hạnh gây ấn tượng mạnh bởi sự hoạt ngôn, nhanh nhẹn và có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực. Người đẹp xuất sắc giành chiến thắng thử thách "Cosmo Look". Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 thể hiện kỹ năng làm chủ sân khấu tốt và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và thuần khiết của nàng hậu. Bùi Thị Xuân Hạnh từng là học trò của Vũ Thu Phương tại The Face Vietnam 2023 và giành Á quân. Tuy nhiên sau đêm chung kết, hội anti Bùi Thị Xuân Hạnh được lập ra, hiện có vài ngàn thành viên. Số lượng thành viên đang tăng dần. Nguyên nhân dẫn đến khán giả không đồng tình kết quả có thể do Bùi Thị Xuân Hạnh trả lời câu hỏi ứng xử có một phần bị lạc đề. Trong khi hoàng Thị Nhung có phần phản biện tốt hơn sau khi trình bày kế hoạch dự án cộng đồng. Mặt khác, Bùi Thị Xuân Hạnh từng là học trò của Vũ Thu Phương tại The Face Vietnam 2023. Tại cuộc thi này, Vũ Thu Phương đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo.

Chân dung nàng Á hậu Hoàng Thị Nhung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: CEO một công ty khởi nghiệp, nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi Sau hơn 2 tháng khởi động, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 chính thức tìm ra tân Hoa hậu là Bùi Thị Xuân Hạnh (trái), Á hậu gọi tên người đẹp Hoàng Thị Nhung (phải).

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