Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột

Hậu trường 13/08/2023 16:02

Hoa hậu Thùy Lâm sống khép kín và rất ít xuất hiện trước truyền thông sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Nguyễn Thuỳ Lâm chính là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam, đăng quang năm 2008. Cô là người đẹp đa tài và năng nổ hoạt động nghệ thuật, từ ca hát, đóng phim đến làm người mẫu. Năm 2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và lọt vào Top 15 chung cuộc. Chân dài Thái Bình được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ lâu nhất, kéo dài 7 năm.

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 1
Nguyễn Thuỳ Lâm chính là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam, đăng quang năm 2008.
Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 2
Năm 2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và lọt vào Top 15 chung cuộc.

Khi sự nghiệp đang lên cao, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với bạn trai lâu năm là tiến sĩ vào năm 2010. Sau đó cô lần lượt sinh 2 con là bé Su và bé Mon. Kể từ đó, Thuỳ Lâm gần như "đóng băng" các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình và nuôi dạy con. Đến tháng 2/2022, Hoa hậu Thuỳ Lâm bất ngờ đăng ảnh 1 bé gái sơ sinh và thông báo "Mẹ con nhà em". Thời điểm này, nhiều thông tin cho biết nàng hậu đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 nhưng người trong cuộc không lên tiếng. 

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 3
Khi sự nghiệp đang lên cao, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với bạn trai lâu năm là tiến sĩ vào năm 2010.
Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô chuyển ra Hà Nội để sống cùng gia đình chồng. Vì sống ở miền Nam lâu ngày nên ra Hà Nội, cô có nhiều lạ lẫm nhưng được mẹ chồng giúp đỡ nên cô ngày một thích nghi với cuộc sống nơi đây. Cô cũng tâm sự rằng mẹ chồng cô là người hiện đại, tính cách cũng khá dễ chịu nên hai mẹ con rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, cô còn có cảm giác mẹ chồng coi mình không phải là con dâu mà là con ruột trong nhà, lúc nào cũng được mẹ rất thương yêu. Chính sự quan tâm yêu thương của mẹ chồng nên người đẹp vững tin lùi sâu vào hậu trường để sinh con, chăm sóc gia đình.

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 5
Cô cũng tâm sự rằng mẹ chồng cô là người hiện đại, tính cách cũng khá dễ chịu nên hai mẹ con rất ít khi xảy ra mâu thuẫn.
Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 6

 Chính sự quan tâm yêu thương của mẹ chồng nên người đẹp vững tin lùi sâu vào hậu trường để sinh con, chăm sóc gia đình

Hiện tại dù đã là bà mẹ 3 con và đang ở ngưỡng tuổi U40 nhưng Thùy Lâm vẫn giữ được một nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 7
Hiện tại dù đã là bà mẹ 3 con và đang ở ngưỡng tuổi U40 nhưng Thùy Lâm vẫn giữ được một nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không tham gia các hoạt động giải trí, Thuỳ Lâm vẫn là gương mặt đắt hàng của nhiều thương hiệu nhắm đến bởi hình ảnh sạch, đời sống cá nhân viên mãn. Thùy Lâm khẳng định, cô theo đuổi sự hoàn hảo, xem “tề gia” là công việc nghiêm túc. Vì thế, công việc chính của cô là làm mẹ. Người đẹp tự hào là một người mẹ "yêu nghề" và cho rằng việc quán xuyến gia đình, cũng như quán xuyến việc kinh doanh cùng chồng là đam mê của mình.

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam: Hôn nhân viên mãn bên chồng là Tiến sĩ, được mẹ chồng cưng chiều như con ruột - Ảnh 8
Không tham gia các hoạt động giải trí, Thuỳ Lâm vẫn là gương mặt đắt hàng của nhiều thương hiệu nhắm đến bởi hình ảnh sạch, đời sống cá nhân viên mãn.
Hoa hậu Thùy Lâm hạ sinh con thứ 3 trong bí mật?

Hoa hậu Thùy Lâm hạ sinh con thứ 3 trong bí mật?

Hình ảnh mới nhất mà người đẹp chia sẻ đã vô tình tiết lộ việc Thùy Lâm đã sinh con thứ 3, tuy nhiên điều này lại khiến dân tình được phen xôn xao khi cô chưa từng để lộ dấu hiệu mang thai.

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