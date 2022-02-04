Hoa hậu Thùy Lâm hạ sinh con thứ 3 trong bí mật?

Hậu trường 04/02/2022 13:02

Hình ảnh mới nhất mà người đẹp chia sẻ đã vô tình tiết lộ việc Thùy Lâm đã sinh con thứ 3, tuy nhiên điều này lại khiến dân tình được phen xôn xao khi cô chưa từng để lộ dấu hiệu mang thai.

Vào ngày mùng 3 Tết vừa qua, tức ngày 3/2/2022, hoa hậu Thùy Lâm đã chia sẻ loạt ảnh chụp của mình và gia đình nhỏ đang vô cùng vui vẻ nhân ngày xuân năm mới với caption: "Tết của mẹ con nhà em".

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Thùy Lâm chia sẻ bức ảnh bản thân và 3 thiên thần nhỏ - Ảnh: FBNV

Ai cũng biết rằng Thùy Lâm đang là mẹ của hai nhóc tỳ vô cùng đáng yêu, nhưng trong loạt ảnh mới này thì người đẹp lại xuất hiện bên cạnh 3 thiên thần nhỏ. Cùng với dòng caption kia, nhiều ý kiến cho rằng Thùy Lâm cách đây không lâu đã hạ sinh em bé thứ 3 nhưng lại đợi đến dịp Tết này mới công khai. Tuy vậy, mặc cho những lời đồn đoán thì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

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Gia đình nhỏ của Thùy Lâm - Ảnh: FBNV

Thùy Lâm và chồng là Nguyễn Anh Tuấn nên duyên vào năm 2010, sau 2 năm kể từ khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Kể từ đó cô cũng lui về hậu phương để chăm sóc gia đình của mình.

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Thùy Lâm và ông xã thuở mới cưới - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Thùy Lâm đã hạ sinh cho chồng một con trai và một con gái vô cùng đáng yêu. Cuộc hôn nhân của hai người không có nhiều sóng gió và vô cùng êm đềm, khiến nhiều người ước ao và ngưỡng mộ.

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