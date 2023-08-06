'Người đàn ông quyền lực' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng bênh vực Ý: 'Cảm thấy thật lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em'

Mới đây, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lên tiếng cảnh báo thông tin giả mạo về Hoa hậu Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023.

Mới đây, thông qua story được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ: "Mong mọi người có ý thức hơn khi lan truyền những thông tin sai lệch. Cô bé có thể sai về kiến thức, chưa khéo về cách hành xử nhưng dù gì cũng còn quá mới mẻ với danh hiệu và còn nhiều cơ hội để học hỏi, tiến bộ. Mình không phải người trong cuộc nhưng là người làm trong ngành, khi đọc được một thông tin giả mạo như thế này và thấy sự việc bị đẩy đi xa hơn thì cảm thấy thật đáng lo, lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em, một cô gái còn quá trẻ. Mong em và gia đình sẽ vững vàng". CEO Bảo Hoàng nhắn nhủ Hoa hậu Ý Nhi

Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi và phía BTC Miss World Vietnam 2023 cũng đã gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của người đẹp quê Bình Định. Cụ thể, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss World Vietnam 2023 bày tỏ: "Xin lỗi và cảm ơn! Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi! Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình!".

Hoa hậu Ý Nhi và phía BTC Miss World Vietnam 2023 cũng đã gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của người đẹp quê Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 vào ngày 22/7. Người đẹp sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM. Sau đêm đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi ban đầu làm hài lòng số đông cộng đồng yêu nhan sắc bởi cô được nhận xét có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm cùng kỹ năng trình diễn ổn định, học vấn tốt. Người đẹp quê Bình Định cũng nhận được ủng hộ khi là Hoa hậu hiếm hoi dám công khai có bạn trai gắn bó được 6 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần sau đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi. Ngay sau đó, hàng loạt group "anti" Hoa hậu Ý Nhi được thành lập trên Facebook với số lượng thành viên theo dõi "khủng". Thậm chí, 1 group "anti" Hoa hậu Ý Nhi với hơn nửa triệu thành viên. Trong khi nhiều người đòi tước vương miện của tân Miss World Vietnam 2023 thì cũng có không ít người bày tỏ mong muốn cộng đồng yêu nhan sắc cho cô gái Bình Định cơ hội để sửa sai trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-quyen-luc-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-len-tieng-benh-vuc-y-cam-thay-that-lo-cho-tam-ly-va-nhiet-huyet-cua-em-607790.html