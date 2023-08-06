'Người đàn ông quyền lực' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng bênh vực Ý: 'Cảm thấy thật lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em'

Hậu trường 06/08/2023 15:00

Mới đây, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lên tiếng cảnh báo thông tin giả mạo về Hoa hậu Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023.

Mới đây, thông qua story được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ: "Mong mọi người có ý thức hơn khi lan truyền những thông tin sai lệch. Cô bé có thể sai về kiến thức, chưa khéo về cách hành xử nhưng dù gì cũng còn quá mới mẻ với danh hiệu và còn nhiều cơ hội để học hỏi, tiến bộ. Mình không phải người trong cuộc nhưng là người làm trong ngành, khi đọc được một thông tin giả mạo như thế này và thấy sự việc bị đẩy đi xa hơn thì cảm thấy thật đáng lo, lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em, một cô gái còn quá trẻ. Mong em và gia đình sẽ vững vàng".

'Người đàn ông quyền lực' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng bênh vực Ý: 'Cảm thấy thật lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em' - Ảnh 1
CEO Bảo Hoàng nhắn nhủ Hoa hậu Ý Nhi

 

Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi và phía BTC Miss World Vietnam 2023 cũng đã gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của người đẹp quê Bình Định.

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss World Vietnam 2023 bày tỏ: "Xin lỗi và cảm ơn! Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi! Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình!".

'Người đàn ông quyền lực' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng bênh vực Ý: 'Cảm thấy thật lo cho tâm lý và nhiệt huyết của em' - Ảnh 2
Hoa hậu Ý Nhi và phía BTC Miss World Vietnam 2023 cũng đã gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của người đẹp quê Bình Định

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 vào ngày 22/7. Người đẹp sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM.

Sau đêm đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi ban đầu làm hài lòng số đông cộng đồng yêu nhan sắc bởi cô được nhận xét có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm cùng kỹ năng trình diễn ổn định, học vấn tốt. Người đẹp quê Bình Định cũng nhận được ủng hộ khi là Hoa hậu hiếm hoi dám công khai có bạn trai gắn bó được 6 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần sau đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi.

Ngay sau đó, hàng loạt group "anti" Hoa hậu Ý Nhi được thành lập trên Facebook với số lượng thành viên theo dõi "khủng". Thậm chí, 1 group "anti" Hoa hậu Ý Nhi với hơn nửa triệu thành viên. Trong khi nhiều người đòi tước vương miện của tân Miss World Vietnam 2023 thì cũng có không ít người bày tỏ mong muốn cộng đồng yêu nhan sắc cho cô gái Bình Định cơ hội để sửa sai trong thời gian tới.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng

Nhiều người bày tỏ bức xúc dữ dội khi khi nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với hàng trăm người tham gia ở Hà Nội gây rối trật tự công cộng tại nhà hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ý Nhi tin nóng tin moi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 42 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ