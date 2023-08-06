Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa

Sáng 4/8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức. Đây là phiên tòa xét xử kín, chồng cũ của nữ diễn viên cũng có mặt để tham dự. Thế nhưng, phía HĐXX quyết định tạm dừng để thu thập thêm thông tin, chứng cứ. Phiên toà phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều 9/8 tới.

Mới đây, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh mới, cụ thể cô nàng viết: "Cách lấy lại năng lượng nhanh nhất chính là…giải phóng năng lượng". Cô xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt tươi tắn rạng rỡ. Dù đã là mẹ 2 con nhưng Diệp Lâm Anh vẫn khiến dân mạng 'say đắm' khi diện áo croptop khoe vòng eo con kiến cùng quần jeans với đôi chân dài thẳng tắp. Nhờ tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ và đều đặn, người đẹp sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng cân đối.

Cô xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt tươi tắn rạng rỡ. Nhờ tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ và đều đặn, người đẹp sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng cân đối.

Phía với bài viết, cộng đồng mạng đã nhanh chóng dành nhiều lời khen cho vóc dáng kèm nhan sắc của Diệp Lâm Anh. Không những thế, nhiều người còn gửi lời động viên, an ủi đến cựu người mẫu sau phiên toà xét xử quyền nuôi con với chồng cũ.

Phía với bài viết, cộng đồng mạng đã nhanh chóng dành nhiều lời khen cho vóc dáng kèm nhan sắc của Diệp Lâm Anh.

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức - Quỳnh Thư trở thành tâm điểm chú ý bởi ồn ào tình ái. Cả ba liên tục có những dòng trạng thái dài, đấu tố lẫn nhau trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức - Quỳnh Thư trở thành tâm điểm chú ý bởi ồn ào tình ái.

Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh tập trung hoạt động kinh doanh và chăm sóc con nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ cuộc sống hiện tại đã thay đổi, không còn thoải mái như trước.

Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh tập trung hoạt động kinh doanh và chăm sóc con nhỏ.