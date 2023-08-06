Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa

Hậu trường 06/08/2023 10:29

Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời khen khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái tự tin rạng rỡ.

Sáng 4/8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức. Đây là phiên tòa xét xử kín, chồng cũ của nữ diễn viên cũng có mặt để tham dự.  Thế nhưng, phía HĐXX quyết định tạm dừng để thu thập thêm thông tin, chứng cứ. Phiên toà phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều 9/8 tới. 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 1
Đây là phiên tòa xét xử kín, chồng cũ của nữ diễn viên cũng có mặt để tham dự. 

 

Mới đây, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh mới, cụ thể cô nàng viết: "Cách lấy lại năng lượng nhanh nhất chính là…giải phóng năng lượng". Cô xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt tươi tắn rạng rỡ. Dù đã là mẹ 2 con nhưng Diệp Lâm Anh vẫn khiến dân mạng 'say đắm' khi diện áo croptop khoe vòng eo con kiến cùng quần jeans với đôi chân dài thẳng tắp. Nhờ tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ và đều đặn, người đẹp sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng cân đối. 

 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 2
Cô xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt tươi tắn rạng rỡ.
Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 3
Nhờ tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ và đều đặn, người đẹp sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng cân đối.

 

Phía với bài viết, cộng đồng mạng đã nhanh chóng dành nhiều lời khen cho vóc dáng kèm nhan sắc của Diệp Lâm Anh. Không những thế, nhiều người còn gửi lời động viên, an ủi đến cựu người mẫu sau phiên toà xét xử quyền nuôi con với chồng cũ.

 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 4
Phía với bài viết, cộng đồng mạng đã nhanh chóng dành nhiều lời khen cho vóc dáng kèm nhan sắc của Diệp Lâm Anh.

 

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức - Quỳnh Thư trở thành tâm điểm chú ý bởi ồn ào tình ái. Cả ba liên tục có những dòng trạng thái dài, đấu tố lẫn nhau trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xôn xao. 

 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 5
Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức - Quỳnh Thư trở thành tâm điểm chú ý bởi ồn ào tình ái.

 

Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh tập trung hoạt động kinh doanh và chăm sóc con nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ cuộc sống hiện tại đã thay đổi, không còn thoải mái như trước.

 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 6
Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh tập trung hoạt động kinh doanh và chăm sóc con nhỏ.

 

Diệp Lâm Anh rạng rỡ hậu phiên tòa, diện áo ngắn cũn cỡn khoe thân hình bốc lửa - Ảnh 7
Nữ diễn viên từng chia sẻ cuộc sống hiện tại đã thay đổi, không còn thoải mái như trước.

Nguyên nhân hoãn phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Nguyên nhân hoãn phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự về việc giải quyết ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức được diễn ra vào sáng 4/8.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 40 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 40 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ