Chiều ngày 5/8, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng với một bức tâm thư khá dài kèm một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc tại đêm nhạc sau câu nói gây tranh cãi của cô. Cụ thể, vị khán giả nói trên cùng những người bạn lúc này đang được BTC xếp chỗ hợp lý, Uyên Linh và Quốc Thiên cũng khuấy động lại không khí: "Mình cùng hát với nhau cho không khí êm dịu lại nhe mọi người!".

Cách đây ít ngày, trong một đêm nhạc của ca sĩ Uyên Linh và Quốc Thiên, một khán giả lên sân khấu giật mic để bày tỏ rằng anh đã bỏ hơn 1 triệu đồng để mua vé xem đêm diễn, nhưng khi đến nơi thì được thông báo hết ghế. Phía ban tổ chức cho rằng anh nên tới sớm để giành chỗ ngồi. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, thế nên ca sĩ Quốc Thiên đã nhanh chóng kêu gọi BTC mau sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho vị khán giả trên. Trước sự cố đó, Uyên Linh nói: "Không khí đang vui, thay đổi làm gì?". Phát ngôn của cô nhanh chóng gây tranh cãi và nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không nghĩ đến cảm xúc của vị khán giả kém may mắn nói trên.

Ngoài ra, đoạn tâm sự cô chia sẻ cũng thể hiện một vài quan điểm của cô sau những ồn ào này. Cụ thể, cô viết: "Cảm ơn một người quen đã gửi clip này cho mình. Up lên đây để mọi người có thêm góc nhìn về vấn đề vừa qua về câu nói "KHÔNG KHÍ ĐANG VUI, THAY ĐỔI LÀM GÌ" - đặt trong ngữ cảnh đầy đủ, trước và sau câu nói đó.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ cũng đáp lại thật to với BTC: "Hỏi anh đó thích nghe bài gì, chút nữa Uyên Linh hát tặng cho. Cho anh bớt giận". Uyên Linh đã có những màn trình diễn rất nhiệt huyết, liên tục cảm ơn khán giả hôm đó dù đêm nhạc khi ấy có mưa khá dai dẳng. Đoạn clip này đã giúp cho nhiều người thấy rõ toàn cảnh sự việc và có cái nhìn khách quan hơn.

Linh không phải người ăn nói khéo léo - cái đó phải thừa nhận. Quăng miếng cho vui mà nhiều lúc miếng hài đi vào lòng đất. Xét riêng đêm nhạc 29/7 ở Phan Thiết, Linh tự thấy mình có nghĩa vụ đồng đều với tất cả mọi khán giả bỏ thời gian và tiền bạc ra mà đến với mình. Có người khuyên nên xin lỗi trước, rồi muốn xoa dịu gì thì tính sau. Có người thì vẫn thông cảm khi Linh xoa dịu bầu không khí trước, rồi an ủi vị khách hàng kia sau... Tóm lại, việc đã xảy ra rồi, vị khách đó và nhóm 6 người đã được giải quyết chỗ ngồi, và theo như Linh quan sát thì họ cũng ngồi lại cùng với mấy trăm người khác để nghe nhạc trong một đêm mưa gió như vậy.

Đây là một bài học hay để chiêm nghiệm. Linh kiên nhẫn đón nhận và đọc gần như hầu hết comment. Cá nhân Linh vẫn suy nghĩ xem đằng sau tất cả những chuyện này, điều gì đọng lại? Có thông điệp nào quan trọng được gửi gắm ở đây?

Như một chuyên gia truyền thông mà Linh đã có trao đổi sau việc này, họ cho rằng việc tranh luận và đối thoại cùng khán giả là cần thiết. Vậy thì tất cả những dòng bình luận vẫn còn đó, Linh không xoá đi bất cứ một comment nào để rộng đường dư luận (cũng có khoảng vài trăm comment bị ẩn đi, đó là do facebook tự động quét). Những lời góp ý, phê phán, trách móc, chê bai Linh vô duyên, chửi Linh ngu..., v.v..., Linh xin đón nhận hết trong chừng mực đó là những phát biểu bày tỏ quan điểm cá nhân. Và bên cạnh đó, rõ ràng là mọi người cũng nhận thấy có đầy rẫy những lời thoá mạ, lăng nhục, rất nhiều bộ phận sinh dục được quăng ra,... độc hại và xấu xí.

Qua đây, vấn đề về Bạo Lực Mạng Xã Hội nên chăng cũng cần được nhìn nhận? Trong thời buổi ngày nay, những ai phải gánh chịu bạo lực từ mạng xã hội và mỗi người trong chúng ta, nên có động thái gì để giảm bớt sự bạo lực này? Câu chuyện về những nghệ sỹ bên Hàn đã tự tử vì không chịu nổi những lời thóa mạ vẫn còn đó. Những nghệ sỹ Việt Nam đã mãi mãi giấu đi tài năng của mình vì những lời lăng nhục thay vì những lời khen chê thông thường. Thương tâm và đáng dừng lại một chút để suy nghĩ.

Sau cuối Linh xin trích dẫn lời nói của Mẹ Theresa: Trên trái đất này, sự thèm khát yêu thương và tôn trọng luôn nhiều hơn sự thèm khát chiếc bánh mì.

Xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn đọc đến đây và xin được khép lại vấn đề này với tinh thần bao dung, hướng tới môi trường mạng xã hội lành mạnh.

Uyên Linh."

Có thể thấy, suốt những ngày vừa qua, Uyên Linh đều kiên nhẫn đón nhận và đọc hết tất cả các bình luận trái chiều. Bài viết đã nhanh chóng nhận sự quan tâm của khán giả và để lại nhiều bình luận đồng tình với cô.



Bài viết đã nhanh chóng nhận sự quan tâm của khán giả và để lại nhiều bình luận đồng tình với cô.

Uyên Linh sinh năm 1987, từng là nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM và là sinh viên Học viện Ngoại giao trước khi trở thành Quán quân chương trình Vietnam Idol 2010.

Uyên Linh sinh năm 1987, từng là nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM.

Cô cũng là Quán quân chương trình Vietnam Idol 2010.

Từ lúc còn là thí sinh, cô đã nổi bật nhờ giọng hát cá tính, nội lực và có bản sắc riêng. Bước ra khỏi cuộc thi, cô nhanh chóng có nhiều ca khúc hit như Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy… Trong sự nghiệp âm nhạc, Uyên Linh từng ra mắt một số album được đánh giá cao về nghệ thuật, có thể kể đến Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2018)…

Từ lúc còn là thí sinh, cô đã nổi bật nhờ giọng hát cá tính, nội lực và có bản sắc riêng.

Trước đó, năm 2017, Uyên Linh cũng vướng ồn ào khi album Portrait của cô phát hành trên iTunes Việt Nam, vượt mặt sản phẩm của Taylor Swift, Uyên Linh viết: “Có trên iTunes rồi nè các mẹ ơi, có quốc gia nào trên địa cầu này bước qua ngày thứ 16 này không? Thấy hình như Top 1? Không hiểu. Dù sao đứng trước con rắn hao trai kia là thấy vui rồi”. Taylor Swift có biệt danh là “rắn chúa” bởi vậy, không ít fan của Taylor Swift đã chỉ trích cô.