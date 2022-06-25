Ca sĩ Uyên Linh gây sốc CĐM khi lột đồ, tắm tiên ngay bãi biển công cộng

Sao Việt 25/06/2022 12:05

Ca sĩ Uyên Linh hiện đang có mặt ở Cam Ranh để nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch. Mới đây, nữ ca sĩ Uyên Linh gây choáng khi tung ảnh táo bạo giữa biển, hành động táo bạo của người đẹp Thái Bình khiến dân mạng bất ngờ

Uyên Linh là 1 trong số những ca sĩ thực lực, ít vướng scandal của làng giải trí. Hình ảnh của cô nàng luôn rất “sạch sẽ”, không hề sử dụng chiêu trò để đánh bóng bản thân. Ngay cả việc ăn mặc, Uyên Linh cũng luôn chọn phong cách chỉn chu, lịch lãm chứ không chay đua với phong trào khoe đường cong.

Tuy nhiên, mới đây nhất trong chuyến nghỉ dưỡng ở Cam Ranh cô nàng lựa chọn bộ đồ bơi 1 mảnh họa tiết hoa lá nhiệt đới màu xanh rất nổi bật. Bộ đồ bơi thiết kế ôm sát với phần cổ yếm được khoét khéo léo giúp nữ ca sĩ khoe vòng 1 lấp ló. Đã bước sang tuổi 34 nhưng Uyên Linh vẫn khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa với hình thể thon gọn, săn chắc cùng những đường cong quyến rũ. 

Ở một vài khoảnh khắc, nữ ca sĩ còn lột sạch đồ bơi, để vòng một chìm dưới nước. Không giống như hồ bơi, bãi biển là nơi công cộng nên nhiều người lo lắng hành động táo bạo này của Uyên Linh sẽ bị nhìn thấy. Nhưng có lẽ vì đang tắm trên một bãi biển vắng người nên Uyên Linh mới làm như vậy.

Ca sĩ Uyên Linh gây sốc CĐM khi lột đồ, tắm tiên ngay bãi biển công cộng - Ảnh 1
Ca sĩ Uyên Linh lột đồ bơi

Vốn quen với một Uyên Linh kín đáo và nhã nhặn trên sân khấu nên nhiều người sốc nhẹ trước hình ảnh tắm tiên và cách tạo dáng khó đỡ của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Uyên Linh gây sốc CĐM khi lột đồ, tắm tiên ngay bãi biển công cộng - Ảnh 2

Ca sĩ Uyên Linh gây sốc CĐM khi lột đồ, tắm tiên ngay bãi biển công cộng - Ảnh 3
Một số bình luận của CĐM

 Bãi biển là nơi công cộng nên nhiều người lo rằng hành động táo bạo của Uyên Linh sẽ bị nhìn thấy. Có lẽ người đẹp đang tắm trên một bãi biển vắng người nên mới dám làm như vậy.

 

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