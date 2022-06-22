Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la

Sao Việt 22/06/2022 16:28

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng không đem lại danh tiếng, tên tuổi của Đàm Thu Trang chỉ được nhắc đến nhiều kể từ khi kết hôn với đại gia phố núi Cường Đô La.

Trước khi được biết đến là bà xã của vị doanh nhân phố núi nổi tiếng Cường Đô La, Đàm Thu Trang là ca sĩ, người mẫu. Sau khi lăn lộn trong giới showbiz nhưng vẫn không thể tìm thấy hào quang cho mình, Đàm Thu Trang rút lui khỏi giới giải trí và tập trung vào công việc kinh doanh. Tên tuổi của người đẹp chỉ được nhắc lại khi cô kết hôn với đại gia Cường Đô La.

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 1

Nói về sự nghiệp nghệ thuật, Đàm Thu Trang đa tài và cũng hoạt động khá sôi nổi. Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Vietnam Next Top Model và dừng lại ở top 6. Tuy không đạt giải cao nhưng từ đây, cô cũng có thêm những lời mời tham gia các show diễn thời trang. Cũng tại thời điểm này, Đàm Thu Trang bắt đầu thử sức tại các cuộc thi nhan sắc và giành giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010 và lọt top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012. 

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 2
Đàm Thu Trang tại Vietnam Next Top Model 2010.
Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 3
Cô dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và giành giải Hoa khôi xứ Lạng.

Bên cạnh việc làm người mẫu, người đẹp xứ Lạng còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Cô từng phát hành một số ca khúc với dòng nhạc R&B, pop ballad và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Dù vậy, sau 5 năm cố gắng nhưng không mấy thành công, Đàm Thu Trang rời xa hào quang showbiz và chuyển hướng kinh doanh và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này.

Thế nhưng, cho đến khi lên xe hoa với Cường Đô La, tên tuổi của cô mới được phủ kín mặt báo. Tháng 2/2018, Đàm Thu Trang và Cường Đô La xác nhận cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương sau nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò. Sau 2 năm yêu nhau, tháng 7/2019 cả hai chính thức kết hôn. Sau khi về chúng một nhà, cô thương xuyên dành nhiều lời khen cho ông xã là ngọt ngào và ấm áp, biết quan tâm chia sẻ, hay thích đùa nhây và nói nhiều. 

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 4
Năm 2019, Đàm Thu Trang và Cường Đô La chính thức về một nhà.

 

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 5

Nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh với những tình cũ của ông xã đại gia, Đàm Thu Trang đều có cách xử lý đầy tinh tế. Nhiều người cũng cho rằng không nên so sánh như vậy. Được biết, tuy Cường Đô La đã trải qua nhiều mối tình khác nhau nhưng Đàm Thu Trang là người được lòng phụ huynh nhất. Cô là người phụ nữ duy nhất được mẹ Cường Đô La - nữ đại gia khét tiếng Phạm Thị Như Loan đích thân mang sinh lễ ra tận Lạng Sơn cưới hỏi cho con trai.

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 6

Tháng 3/2022, Đàm Thu Trang và Cường Đô La bất ngờ vướng vào thị phi "trên trời rơi xuống" khi vợ chồng cô bị réo tên vào tin đồn một nữ ca sĩ giật chồng đàn chị. Trước nghi vấn Cường Đô La ngoại tình, Đàm Thu Trang đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ ông xã một cách khéo léo, ngọt ngào khiến ai nấy đều thích thú. "Thông báo với cả nhà là gia đình em đang rất hạnh phúc và bình yên nhé. Mong drama đừng ghé qua gia đình em, né xa vợ chồng em ra để yên cho vợ chồng em", cô viết.

Hiện tại, cô đang có một cuộc sống viên mãn cùng chồng và cô con gái nhỏ Suchin. Cô cũng có mối quan hệ tốt mới Subeo - con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Đàm Thu Trang cũng hay khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ lên mạng xã hội. 

Đàm Thu Trang - từ người đẹp tài năng nhưng vô danh tới con dâu nhà hào môn cùng cuộc hôn nhân nhơ mơ với Cường Đô la - Ảnh 7
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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la người đẹp

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