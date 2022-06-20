Hồ Ngọc Hà hóa "gái Tây"quyến rũ, nhan sắc đỉnh cao U40 khiến hội chị em ganh tỵ

Hồ Ngọc Hà quyến rũ, gợi cảm hơn khi chuyển sang lối trang điểm theo phong cách phương Tây.

“Đẹp thì làm gì cũng đẹp” là câu nói cực kì đúng với trường hợp của Hồ Ngọc Hà. Mới đây, “nữ hoàng giải trí” khoe loạt ảnh mới cực quyến rũ, được nhận xét như “gái Tây”. Mỹ nhân sinh năm 1984 bất ngờ “tạm biệt” màu son đỏ yêu thích để thử thách với màu son nude khá kén người dùng. Cô khéo léo tạo điểm nhấn khi tập trung vào phần mắt và đánh khối đậm hơn bình thường, tôn lên đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Tổng thể gương mặt nữ ca sĩ nhìn cực kì sắc sảo và cuốn hút, không khác gì “gái Tây” chính hiệu.

Vốn xuất thân từ người mẫu nên vóc dáng cùng gu thời trang của Hồ Ngọc Hà là điều không còn gì để tranh cãi. Điều khiến dân tình nể phục nhất là nữ ca sĩ luôn ý thức được việc duy trì ngoại hình của mình. Dù trước hay sau khi sinh con, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn chăm chỉ tập luyện yoga, gym bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Nữ ca sĩ cũng thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt để không bị tăng cân, thừa mỡ. Nhờ vậy mà ở tuổi U40, “nữ hoàng giải trí” vẫn sở hữu body nuột nà, săn chắc cùng nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Đây là lần hiếm hoi giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ làm mới mình bằng lối trang điểm khác lạ. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc “có sẵn” mà cô nàng dễ dàng cân được mọi phong cách. Thêm vào đó, việc lựa chọn trang phục với kiểu dáng, màu sắc phù hợp cũng giúp cho Hồ Ngọc Hà nổi bật hơn rất nhiều.

“Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền” nhưng điều mà mọi người ngưỡng mộ nhất ở Hồ Ngọc Hà chính là hôn nhân hạnh phúc bên Kim Lý. Từng nhiều lần dính vào ồn ào, thị phi, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, giọng ca sinh năm 1984 vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và tình yêu của đời mình. Chính vì sự “lì” và “ngang bướng” đó mà giờ đây, Hồ Ngọc Hà đã được hái “trái ngọt”, tận hưởng cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Tối 13/6, Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt tại tuần lễ thời trang và nghệ thuật đương đại "Inflowing" của NTK Cường Đàm đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA. Xuất hiện giữa vô vàn người nổi tiếng khác, Hồ Ngọc Hà nổi bật với bộ suit kín mít nhưng vẫn tạo được điểm nhấn của bản thân. Theo đó Hà Hồ xuất hiện với bộ đồ full trắng, chỉ duy nhất để hở một điểm giữa ngực tựa như tạo điểm nhấn cho cả bộ đồ. Sở hữu thân hình chuẩn người mẫu với số đo 3 vòng bốc lửa, nữ ca sĩ luôn biết cách làm nổi bật bản thân giữa nơi đông người. Với vóc dáng 'đồng hồ cát', những bộ đồ body bó sát cũng không thể làm khó cô nàng.

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