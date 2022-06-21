Những bức anh hiếm hoi lộ diện dung nhan ông xã của Minh Hằng trong đám cưới riêng tư

Trong loạt ảnh tại lễ vu quy của Minh Hằng và chồng đại gia tiếp tục được hé lộ, sự xuất hiện của chú rể trở thành tâm điểm chú ý.

Ngày 13/6, lễ vu quy của Minh Hằng và ông xã doanh nhân - Quốc Bảo đã chính thức diễn ra tại nhà riêng, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Các góc chụp đều không để lộ gương mặt anh, nhưng cũng đủ "khoe" chiều cao lý tưởng, ngoại hình phong độ của ông xã đại gia hơn cô 10 tuổi. Cư dân mạng nức nở khen họ đẹp đôi, khen chú rể trẻ trung, điển trai dù chỉ được ngắm anh ở góc nghiêng.

Ê-kíp chụp ảnh của Minh Hằng cũng tiết lộ, chú rể rất đẹp trai, phong độ, vui vẻ và nhiều năng lượng. Trả lời một bạn khán giả, người này cho hay: "Không được ngắm cả chú rể, tức ghê. Nhưng cô dâu muốn vậy thì mình là khán giả đành phải tôn trọng và chấp nhận sự riêng tư của bạn ấy thôi".

Cách đây vài ngày, Minh Hằng đăng tải tâm thư về việc sẽ giữ kín hình ảnh của chồng. Nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào cho biết, không chỉ chồng mà cả những người thân trong gia đình đều không phải nghệ sĩ, do vậy cô hy vọng có thể giữ sự riêng tư trong ngày trọng đại của mình.

Được biết, sau lễ gia tiên, các nghệ sĩ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/6 trên bãi biển ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong đó, có khoảng 300 khách mời tham dự đều là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

Nữ ca sĩ tiết lộ, sự kiện quan trọng nhất cuộc đời được cô và ông xã lên kế hoạch, chuẩn bị từ 3 tháng trước.

Minh Hằng nói rằng, cô tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ. “Sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo. Ngày vui của mình, có mọi người đến chung vui nên mình cũng muốn làm cho mọi người vui hết nấc.

Tiệc cưới này sẽ có những bất ngờ nho nhỏ với tấm lòng to to. Sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến chỗ ngủ, được chìm đắm với sóng biển rì rào để mọi người luôn được dâng trào cảm xúc và hết mình cùng nhau”, Minh Hằng tâm sự.

Trong một show diễn gần đây ở Đà Lạt, Minh Hằng đã bật khóc khi nhắc về chồng sắp cưới. Cô khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình.