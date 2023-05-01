'Báo mắt biếc' Uyên Linh gặp vấn đề về sức khỏe khi chạy show liên tục trong nhiều ngày

Mặc dù sức khỏe hiện tại có phần không ổn định nhưng ca sĩ Uyên Linh vẫn chuyên nghiệp biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Xuất hiện tại đêm nhạc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, "Báo mắt biếc" Uyên Linh nhận được sự hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ 8X gửi lời xin lỗi vì cô đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. "Linh chạy show liên tục trong tháng 4 và hôm nay gặp vài vấn đề về giọng hát nên sẽ có thể mắc lỗi. Rất mong khán giả thông cảm", Uyên Linh nói với chất giọng khàn đặc. Uyên Linh và buổi biểu diễn tại Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh: Internet Dù vậy, trong đêm diễn với chủ đề chính là nhạc phim, Uyên Linh đã trình diễn hàng loạt ca khúc nổi tiếng trong phim như: Skyfall (nhạc phim Điệp viên 007), Nếu có một ngày (phim Gái già lắm chiêu), Giã từ dĩ vãng (phim Giã từ dĩ vãng, Thanh Sói), Xanh bạc mái đầu (phim Áo lụa Hà Đông), Never Enough (nhạc phim The greatest showman)…

Ngoài ra, cô còn mang đến cho khán giả những bản hit quen thuộc như: Giữa đại lộ Đông Tây, Bài hát của em, Bước qua mùa cô đơn… Dù gặp vấn đề sức khỏe khiến một số đoạn bị hụt hơi nhưng Uyên Linh vẫn xử lý ca khúc bằng kỹ năng và sự chuyên nghiệp. Dù mệt mỏi nhưng nữ cs sĩ luôn cháy hết mình vì sân kháu và khán giả - Ảnh : Internet Trước đó, Uyên Linh có thời gian vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt một thời gian. Sau đó, cô có màn tái xuất ngoại mục với ca khúc ''Giữa đại lộ Đông Tây'' và tham gia vào cuộc thi ''Ca sĩ giấu mặt'' với màn hóa thân vào nhân vật "Báo mắt biếc" khiến người hâm mộ thích thú.

Nữ chủ nhân của nhiều bản Ballad lay động lòng người - Ảnh: Internet Uyên Linh là giọng ca hiếm có trong làng nhạc Việt - Ảnh: Internet Về hành trình làm Báo Mắt Biếc, Uyên Linh chia sẻ: “Linh rất vui khi tham gia chương trình này. Thật sự từ đáy lòng của Linh thì gặp lại mọi người và đi một chặng đường cũng không phải là ngắn, luôn có cả ban nhạc ở phía sau…, đều là những điều mà Linh rất là yêu và Linh cảm thấy bản thân mình có thêm rất nhiều cảm xúc trong quá trình làm nghề”. Khi được hỏi về lý do Uyên Linh lựa chọn tham gia cuộc thi, cô hé lộ luôn là vì bản thân cũng là fan của The masked singer quốc tế và cảm thấy format chương trình vô cùng thú vị. Khi trình diễn đằng sau lớp mặt nạ, cô sẽ không phải quan tâm đến những điều khác mà chỉ tập trung vào giọng hát. Màn hóa thân Báo mắc biếc đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Uyên Linh - Ảnh: Internet Thời gian những ngày lễ lớn thường có nhiều chương trình ca nhạc và giải trí, ca sĩ Uyên Linh cũng vì vậy mà có lịch diễn dày đặc và áp lực hơn hẳn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn luôn hoàn thành trọn vẹn tiết mục của mình đến với người hâm mộ.

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