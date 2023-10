'Báo mắt biếc' Uyên Linh gặp vấn đề về sức khỏe khi chạy show liên tục trong nhiều ngày

Xuất hiện tại đêm nhạc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, "Báo mắt biếc" Uyên Linh nhận được sự hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ 8X gửi lời xin lỗi vì cô đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. "Linh chạy show liên tục trong tháng 4 và hôm nay gặp vài vấn đề về giọng hát nên sẽ có thể mắc lỗi. Rất mong khán giả thông cảm", Uyên Linh nói với chất giọng khàn đặc.

Uyên Linh và buổi biểu diễn tại Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh: Internet

Dù vậy, trong đêm diễn với chủ đề chính là nhạc phim, Uyên Linh đã trình diễn hàng loạt ca khúc nổi tiếng trong phim như: Skyfall (nhạc phim Điệp viên 007), Nếu có một ngày (phim Gái già lắm chiêu), Giã từ dĩ vãng (phim Giã từ dĩ vãng, Thanh Sói), Xanh bạc mái đầu (phim Áo lụa Hà Đông), Never Enough (nhạc phim The greatest showman)…