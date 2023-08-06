Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng

Hậu trường 06/08/2023 10:59

Nhiều người bày tỏ bức xúc dữ dội khi khi nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với hàng trăm người tham gia ở Hà Nội gây rối trật tự công cộng tại nhà hàng.

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, ngoài những ý kiến ủng hộ, nhiều người cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu, đặc biệt những phát ngôn "gây bão" sau khi đăng quang.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1

Ngoài những ý kiến ủng hộ, nhiều người cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu, đặc biệt những phát ngôn "gây bão" sau khi đăng quang.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm "anti-fan" Hoa hậu Ý Nhi được tạo trên mạng xã hội đã có hơn 600.000 thành viên tham gia, con số này dự báo còn tiếp tục tăng. Trong nhóm đăng tải nhiều bài viết kêu gọi tẩy chay tân Hoa hậu vì loạt phát ngôn thiếu kiểm soát. Cộng đồng mạng chê cách ứng xử, giao tiếp kém tinh tế và bị cho "mắc bệnh ngôi sao" của nàng hậu gốc Bình Định.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2
Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm "anti-fan" Hoa hậu Ý Nhi được tạo trên mạng xã hội đã có hơn 600.000 thành viên tham gia.
Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 3
Trong nhóm đăng tải nhiều bài viết kêu gọi tẩy chay tân Hoa hậu vì loạt phát ngôn thiếu kiểm soát.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là anti-fan Hoa hậu Ý Nhi tổ chức gặp mặt và ăn uống, diễn ra vào ngày 5/8 tại Hà Nội. Đáng chú ý trong buổi "off fan" này còn có tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ "Off anti Ý Nhi - Hãy trả lại vương miện". 

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 4
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là anti-fan Hoa hậu Ý Nhi tổ chức gặp mặt và ăn uống.

Kèm theo đó bức ảnh chụp hàng trăm người ngồi xôm tụ trong không gian lớn, những tưởng buổi gặp gỡ được tổ chức với quy mô lớn, tuy nhiên đến mới đây, đã có nhiều netizen lên tiếng vạch trần sự thật.

Một số khánh hàng đến ăn tại quán ngày hôm đó đã cho biết buổi "off anti-fan" này chỉ vỏn vẹn vài người tham dự. Trong khoảng thời gian tổ chức "sự kiện", họ liên tục làm ồn, thậm chí đi vòng quanh các bàn để chụp ảnh gây khó chịu cho những người xung quanh.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 5
Một số khánh hàng đến ăn tại quán ngày hôm đó đã cho biết buổi "off anti-fan" này chỉ vỏn vẹn vài người tham dự.

Chưa rõ tính thực hư đến đâu, nhưng bài đăng về buổi off anti fan Ý Nhi nhanh chóng nhận về lượng tương tác 'khủng', một số hội nhóm và fanpage khác cũng đăng tải lại bài viết này kèm nhiều ý kiến trái chiều. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến cho rằng nếu buổi off anti fan là có thật thì việc làm này là không nên. Hiện tại, những hình ảnh và clip về buổi off anti fan Ý Nhi đã bị gỡ bỏ trong hội nhóm anti. 

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 ở Bình Định. Người đẹp Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Từ đó đến nay, Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm chú ý và nhận về nhiều sự chỉ trích, phẫn nộ vì những phát ngôn được cho là tự đề cao bản thân trong các buổi giao lưu với truyền thông.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 6
Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 ở Bình Định. Người đẹp Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 hôm 22/7 vừa qua.

Dù đã 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ như điều này vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ. Nhiều người đã gửi email về BTC Miss World Vietnam 2023 và yêu cầu tước bỏ danh hiệu của nàng tân Hoa hậu.

Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 7
Dù đã 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ như điều này vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ.
Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng - Ảnh 8
Nhiều người đã gửi email về BTC Miss World Vietnam 2023 và yêu cầu tước bỏ danh hiệu của nàng tân Hoa hậu.
Ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi lên đến đỉnh điểm, VTV bất ngờ gây sốt với phóng sự 'bội thực hoa hậu': 'Nếu không khiêm tốn được, hãy bình dị, thật thà...'

Ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi lên đến đỉnh điểm, VTV bất ngờ gây sốt với phóng sự 'bội thực hoa hậu': 'Nếu không khiêm tốn được, hãy bình dị, thật thà...'

Mới đây, giữa lúc dư luận đang đổ dồn chú ý vào ồn ào vạ miệng của tân Miss World VietNam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi, VTV bất ngờ cho phát phóng sự "bội thực hoa hậu" thu hút sự quan tâm của CĐM.

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Từ khóa:   hậu trường Hoa hậu Ý Nhi Anti Fan Ý Nhi

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