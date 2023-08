Giữa lúc 'làn sóng' tẩy chay tiếp tục dâng cao, nhóm anti fan Hoa hậu Ý Nhi offline tại Hà Nội bị tố gây rối trật tự công cộng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là anti-fan Hoa hậu Ý Nhi tổ chức gặp mặt và ăn uống, diễn ra vào ngày 5/8 tại Hà Nội. Đáng chú ý trong buổi "off fan" này còn có tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ "Off anti Ý Nhi - Hãy trả lại vương miện".

Kèm theo đó bức ảnh chụp hàng trăm người ngồi xôm tụ trong không gian lớn, những tưởng buổi gặp gỡ được tổ chức với quy mô lớn, tuy nhiên đến mới đây, đã có nhiều netizen lên tiếng vạch trần sự thật.

Một số khánh hàng đến ăn tại quán ngày hôm đó đã cho biết buổi "off anti-fan" này chỉ vỏn vẹn vài người tham dự. Trong khoảng thời gian tổ chức "sự kiện", họ liên tục làm ồn, thậm chí đi vòng quanh các bàn để chụp ảnh gây khó chịu cho những người xung quanh.

Chưa rõ tính thực hư đến đâu, nhưng bài đăng về buổi off anti fan Ý Nhi nhanh chóng nhận về lượng tương tác 'khủng', một số hội nhóm và fanpage khác cũng đăng tải lại bài viết này kèm nhiều ý kiến trái chiều. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến cho rằng nếu buổi off anti fan là có thật thì việc làm này là không nên. Hiện tại, những hình ảnh và clip về buổi off anti fan Ý Nhi đã bị gỡ bỏ trong hội nhóm anti.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 ở Bình Định. Người đẹp Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Từ đó đến nay, Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm chú ý và nhận về nhiều sự chỉ trích, phẫn nộ vì những phát ngôn được cho là tự đề cao bản thân trong các buổi giao lưu với truyền thông.

Dù đã 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ như điều này vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ. Nhiều người đã gửi email về BTC Miss World Vietnam 2023 và yêu cầu tước bỏ danh hiệu của nàng tân Hoa hậu.

