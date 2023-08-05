Rộ lại phát ngôn của một sao nam vbiz giữa ồn ào tự nhận mình 'nổi tiếng' của Hoa hậu Ý Nhi: "Lúc mới nổi tiếng, cuộc sống cũng bình thường như các bạn cùng độ tuổi"

Hậu trường 05/08/2023 20:07

Trong số những phát ngôn gây tranh cãi, Hoa hậu Ý Nhi bị chỉ trích khi so sánh bản thân nổi tiếng như những nhân vật lịch sử. Chính vì thế, mới đây, dân tình rộ lại phát ngôn đầy khiêm tốn của một sao nam vbiz trong quá khứ khi mới nổi tiếng.

Những ngày qua, hoa hậu Ý Nhi trở thành cái tên nhận về không ít chỉ trích của công chúng bởi những phát ngôn khiến mạng xã hội dậy sóng. Một trong số những phát ngôn khiến nàng hậu bị đánh giá là tự cao, nhận về nhiều chỉ trích nhất chính là việc cô so sánh bản thân với các bạn bè đồng trang lứa khác.

Rộ lại phát ngôn của một sao nam vbiz giữa ồn ào tự nhận mình 'nổi tiếng' của Hoa hậu Ý Nhi: 'Lúc mới nổi tiếng, cuộc sống cũng bình thường như các bạn cùng độ tuổi' - Ảnh 1
Hoa hậu Ý Nhi trở thành cái tên nhận về không ít chỉ trích của công chúng bởi những phát ngôn khiến mạng xã hội dậy sóng

 

Không những thế, Hoa hậu Ý Nhi lại tiếp tục vấp phải những ý kiến trái chiều khi so sánh bản thân nổi tiếng như những nhân vật lịch sử. Theo đó, người đẹp 21 tuổi nhận được các câu hỏi liên quan đến quê hương của mình. Khi được yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng ở Bình Định, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho biết: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung”.

Nhiều người cũng cho rằng người đẹp đã thiếu tôn trọng, thiếu khiêm tốn khi đặt tên của mình ở trước những tên tuổi nổi tiếng như Vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. 

Rộ lại phát ngôn của một sao nam vbiz giữa ồn ào tự nhận mình 'nổi tiếng' của Hoa hậu Ý Nhi: 'Lúc mới nổi tiếng, cuộc sống cũng bình thường như các bạn cùng độ tuổi' - Ảnh 2
Hoa hậu Ý Nhi vấp phải những ý kiến trái chiều khi so sánh bản thân nổi tiếng như những nhân vật lịch sử

 

Giữa làn sóng tranh cãi về những phát ngôn tự nhận mình 'nổi tiếng' của Ý Nhi, mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại đoạn video ca sĩ Sơn Tùng trả lời phỏng vấn vào năm 2015 - thời điểm mà nam ca sĩ bắt đầu "gây bão" với loạt bản hit đình đám. Khi được hỏi về cuộc sống sau khi nổi tiếng và con người thật ngoài đời như thế nào, nam ca sĩ đã có chia sẻ khiêm tốn lúc mới nổi tiếng cuộc sống không có gì đặc biệt, thậm chí là buồn chán hơn vì phải làm bạn với 4 bức tường.

"Rất nhiều người hỏi Tùng cuộc sống có gì đặc biệt không thì Tùng xin được phép trả lời là nó vô cùng bình thường, giống như tất cả các bạn ở độ tuổi như Tùng thôi, thậm chí còn buồn hơn nữa. Tại vì khi bước chân vào âm nhạc rồi thì Tùng đâu còn không gian riêng tư nữa, đâu được muốn đi đâu là đi đấy. Dường như khi nổi tiếng rồi thì Tùng làm bạn với 4 bức tường nhiều hơn, ăn uống ở nhà, làm ở nhà, tổ chức sinh nhật cũng ở nhà. Nhưng mình quen với điều đó rồi, bởi Tùng hiểu khi mình được cái này thì sẽ mất đi cái khác thôi" – Sơn Tùng chia sẻ.

Rộ lại phát ngôn của một sao nam vbiz giữa ồn ào tự nhận mình 'nổi tiếng' của Hoa hậu Ý Nhi: 'Lúc mới nổi tiếng, cuộc sống cũng bình thường như các bạn cùng độ tuổi' - Ảnh 3
Sơn Tùng được khen ngợi khiêm tốn khi cho rằng bản thân lúc mới nổi tiếng cuộc sống bình thường như các bạn cùng độ tuổi

 

Trái ngược với những lời khen ngợi dành cho phát ngôn đầy khiêm tốn trong quá khứ của Sơn Tùng, nhiều khán giả chỉ trích Hoa hậu Ý Nhi quá đề cao bản thân dù mới chỉ đăng quang chưa được bao lâu. 

Rộ lại phát ngôn của một sao nam vbiz giữa ồn ào tự nhận mình 'nổi tiếng' của Hoa hậu Ý Nhi: 'Lúc mới nổi tiếng, cuộc sống cũng bình thường như các bạn cùng độ tuổi' - Ảnh 4
Nhiều khán giả chỉ trích Hoa hậu Ý Nhi quá đề cao bản thân dù mới chỉ đăng quang chưa được bao lâu

 

Sau phát ngôn nhận về nhiều chí trích, không ít fan sắc đẹp cũng như cư dân mạng yêu cầu tước vương miện hoa hậu của Ý Nhi. Hội nhóm anti Ý Nhi trên mạng xã hội cũng được lập nên và đến nay đã đạt lượng thành viên cao kỷ lục với hàng trăm ngàn người chỉ sau thời gian ngắn được xây dựng.

 

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Từ khóa:   Hoa hậu Ý Nhi Sơn Tùng vbiz

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