Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ được một tiktoker 'giải cứu' giữa làn sóng 'tẩy chay' bùng nổ

Những ngày qua, hoa hậu Ý Nhi trở thành cái tên nhận về không ít chỉ trích của công chúng bởi những phát ngôn khiến mạng xã hội dậy sóng. Một trong số những phát ngôn khiến nàng hậu bị đánh giá là tự cao, nhận về nhiều chỉ trích nhất chính là việc cô so sánh bản thân với các bạn bè đồng trang lứa khác. Ồn ào khiến Ý Nhi phải 2 lần gửi lời xin lỗi đến công chúng, thế nhưng làn sóng chỉ trích nàng hậu vẫn chưa thể dừng lại.

Gần đây, màn hát chay ca khúc 'Closer' đình đám của Ý Nhi vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đã cho rằng giọng hát của Ý Nhi ngang... như đọc bài, không có một điểm nhấn nào. Không những thế, Miss World Vietnam 2023 còn khiến dân tình ngán ngấm trước khả năng hát tiếng Anh bập bẹ.

Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản chuyên remix nhạc TikTok đã ra tay ‘giải cứu’ khả năng hát nhạc tiếng anh của Hoa hậu Ý Nhi. Theo đó, người này đã remix lại đoạn hát tiếng Anh của Ý Nhi với phần âm nhạc bắt tai, sôi động. Chính vì thế, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho người này vì màn ‘gánh nhạc’ đỉnh cao thay cho giọng hát của Ý Nhi.



Một tài khoản tiktok nổi tiếng đã remix lại đoạn hát tiếng Anh của Ý Nhi với phần âm nhạc bắt tai, sôi động

Thời điểm đoạn video hát nhạc tiếng anh ‘như đọc’ được lan truyền thì cư dân mạng cũng đào lại hình ảnh về chứng chỉ IELTS của nàng hậu. Theo đó, trong quá khứ, Ý Nhi từng chia sẻ hình ảnh về chứng chỉ IELTS với điểm số 5.0. Điều này đã khiến không ít antifan ùa vào mải mai và cho biết chứng chỉ này là không có giá trị sử dụng.

Trong quá khứ, Ý Nhi từng chia sẻ hình ảnh về chứng chỉ IELTS với điểm số 5.0

Thực chất, chứng chỉ ngoại ngữ này của Ý Nhi là chứng chỉ hoàn thành một khóa học do trung tâm cấp và không có ý nghĩa hay giá trị sử dụng. Bên cạnh đó, điểm số 5.0 cũng cho thấy Ý Nhi đang đạt ở mức độ giao tiếp trung bình, có hạn chế về từ vựng, phát âm cũng như vẫn khó khăn trong việc giao tiếp cơ bản. Cũng vì thế mà khoảnh khắc hát tiếng Anh chưa chính xác hay giao tiếp chưa trôi chảy hậu đăng quang là điều không khó hiểu.

Không ít fan sắc đẹp cũng như cư dân mạng yêu cầu tước vương miện hoa hậu của Ý Nhi

Ở thời điểm hiện tại, làn sóng anti Ý Nhi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau phát ngôn nhận về nhiều chí trích, không ít fan sắc đẹp cũng như cư dân mạng yêu cầu tước vương miện hoa hậu của Ý Nhi. Hội nhóm anti Ý Nhi trên mạng xã hội cũng được lập nên và đến nay đã đạt lượng thành viên cao kỷ lục với hàng trăm ngàn người chỉ sau thời gian ngắn được xây dựng.