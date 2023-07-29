Đăng quang chưa đầy 1 tuần, Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả bởi những phát ngôn của mình. Đáng chú ý, người đẹp gây tranh cãi với phát ngôn chia sẻ về bạn trai. Theo đó, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi khi cho rằng "bạn trai phải thay đổi để theo kịp em".

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã nêu quan điểm của mình về phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi. Được biết, Ngọc Châu là người đảm nhận vai trò host buổi trò chuyện trước đó với Ý Nhi, cô cho rằng chuyện tình cảm 6 năm của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 là khoảng thời gian dài.

Về phát ngôn của Ý Nhi về bạn trai, Ngọc Châu cho biết với truyền thông: “Tôi nghĩ Nhi đang hy vọng mình trở thành động lực để bạn trai có những bước phát triển. Tôi thấy đó là suy nghĩ tích cực, hợp lý vì mình dành tình cảm, những điều tốt đẹp cho nhau thì đồng nghĩa với việc chúng ta hy vọng người yêu sẽ phát triển. Như tôi khi có người yêu, tôi cũng muốn họ có bước tiến vượt bậc”.

Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai

Bên cạnh đó, Ngọc Châu cũng nêu quan điểm về việc “hoa hậu có nên công khai bạn trai hay không”. Cô cho biết: “Tôi không dành lời khuyên nhưng theo quan điểm của tôi, khi tình yêu đủ lớn, tôi sẵn sàng công khai nửa kia của mình. Đó không phải là vấn đề gì để giấu giếm”.

Hoa hậu Ngọc Châu được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thời điểm khi vừa đăng quang, Ngọc Châu từng vướng vào lùm xùm liên quan đến phát ngôn chưa từng yêu ai trong suốt 28 năm. Tuy nhiên, nàng hậu đã lên tiếng giải thích rằng trong lần phỏng vấn sau cuộc thi, do vẫn còn khá hồi hộp và bất ngờ khi đạt ngôi vị cao nhất nên cô đã nghe nhầm câu hỏi của báo giới thành: “Hiện tại Châu có đang yêu không?”

Ngọc Châu từng vướng vào lùm xùm liên quan đến phát ngôn chưa từng yêu ai trong suốt 28 năm

Kết quả là, nàng hậu gốc Tây Ninh mạnh dạn trả lời không. Nhưng thực ra Ngọc Châu từng trải qua 3 mối tình trước đó thời cấp 3 và đại học. Người đẹp từng chia sẻ: “Ở thời trung học, đại học chắc chắn tôi cũng như bao cô gái khác, cũng mộng mơ, có những mối tình học sinh đáng nhớ. Đó là những kỷ niệm thanh xuân mà mình trân quý”.

Về chuyện tình cảm hiện tại, Ngọc Châu cho biết cô vẫn độc thân. Theo cô, dù có người tán tỉnh nhưng “chắc tôi khó tính nên chưa có quyết định lâu dài cùng với ai”.

Ngọc Châu hiện tại vẫn đang độc thân

Nàng hậu cũng cho biết thêm: “Tôi luôn có những tiêu chuẩn về cách chọn bạn trai hay cách yêu. Hiện tại, tôi thấy thời gian mình dành cho công việc, sự nghiệp nhiều hơn và chưa có đủ sự quan tâm cho người kia. Như vậy người ta sẽ không đủ kiên nhẫn. Hiện tại độ tuổi của tôi cũng lớn rồi, không phải là tình yêu “gà bông" như ngày xưa nữa nên sẽ lý trí hơn”.