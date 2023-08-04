Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế

Hậu trường 04/08/2023 19:40

Nhiều khán giả cho rằng thời điểm khi đăng quang Hoa hậu, Tiểu Vy cũng ở độ tuổi gần bằng Ý Nhi hiện tại nhưng cách trả lời của cô nàng lại đầy tinh tế, thông minh và khiêm tốn.

Dù chỉ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được ít ngày nhưng Ý Nhi đã gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua khi liên tục 'vạ miệng' khiến cộng đồng mạng chỉ trích, thậm chí bị kêu gọi tẩy chay. Sau những phát ngôn bị chỉ trích, Ý Nhi cũng đã livestream bật khóc nức nở gửi lời xin lỗi đến mọi người nhưng dư luận vẫn chưa hạ nhiệt.

Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế - Ảnh 1
Hoa hậu Ý Nhi gây bão mạng xã hội khi liên tục có những phát ngôn 'vạ miệng'

 

Đáng chú ý, phát ngôn gây tranh cãi nhiều nhất khi cô so sánh mình với 'bạn bè đồng trang lứa' và khẳng định 'hoa hậu vẫn là người truyền cảm hứng cho mọi người' và thi hoa hậu là 'trưởng thành hơn các bạn'.

Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế - Ảnh 2
Cô gây tranh cãi khi so sánh mình với 'bạn bè đồng trang lứa' và khẳng định thi hoa hậu là 'trưởng thành hơn các bạn'

 

Trái ngược với những lời nói thiếu ‘khiêm tốn’ của Tân Hoa hậu, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lại đoạn phỏng vấn của Tiểu Vy sau khi đăng quang Hoa Hậu. Theo đó, nàng hậu bày tỏ: "Sau khi đăng quang, em phải thay đổi hơn, trưởng thành hơn. Trước khi nói phải suy nghĩ chín chắn. Bởi, đã là Hoa hậu và thành người của công chúng thì phải nghĩ kĩ trước khi nói. Sau khi đăng quang, đó là áp lực lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".

Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế - Ảnh 3
Thời điểm mới đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phải trưởng thành hơn, bản thân phải thay đổi để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu

 

Màn trả lời phỏng vấn của Tiểu Vy nhận về nhiều lời khen có cánh. Nhiều khán giả cho rằng thời điểm khi đăng quang, Tiểu Vy cũng ở độ tuổi gần bằng Ý Nhi hiện tại nhưng  cách trả lời đầy tinh tế, thông minh và khiêm tốn. Cô nàng mong muốn phải trưởng thành hơn, bản thân phải thay đổi để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu.

Được biết, Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi chỉ mới 18 tuổi. Trở về sau cuộc thi, người đẹp tích cực với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời tham gia nhiều dự án cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế - Ảnh 4
Sau đăng quang, người đẹp tích cực với các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện

 

Tiểu Vy còn xuất hiện với vai trò vedette nhiều show diễn thời trang. Cô cũng gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và góp mặt trong nhiều gameshow như 7 nụ cười xuân, 2 ngày 1 đêm, Chạy đâu cho thoát

Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế - Ảnh 5
Tiểu Vy mong mọi người thay đổi định kiến “bình hoa di động" khi đi đóng phim

 

Ngoài vai trò người mẫu, Tiểu Vy còn có màn lấn sân sang diễn xuất khi góp mặt trong MV Em không sai chúng ta sai của Erik. Sau đó, hoa hậu sinh năm 2000 tiếp tục thử sức ở web-drama Chủ tịch giao hàng và phim điện ảnh Đảo độc đắc. Cô mong mọi người thay đổi định kiến “bình hoa di động" khi đi đóng phim.

 

Một Hoa hậu lên tiếng trước phát ngôn về bạn trai gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi: "Tôi thấy đó là suy nghĩ tích cực, hợp lý"

Một Hoa hậu lên tiếng trước phát ngôn về bạn trai gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi: "Tôi thấy đó là suy nghĩ tích cực, hợp lý"

Mới đây, một Hoa hậu gây chú ý khi nêu quan điểm của mình trước phát ngôn về bạn trai gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiểu Vy Ý Nhi vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 47 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 32 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ