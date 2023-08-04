Cũng là phát ngôn về 'trưởng thành' sau khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi liên tục bị 'ném đá', còn Tiểu Vy 'ghi điểm' vì tinh tế

Dù chỉ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được ít ngày nhưng Ý Nhi đã gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua khi liên tục 'vạ miệng' khiến cộng đồng mạng chỉ trích, thậm chí bị kêu gọi tẩy chay. Sau những phát ngôn bị chỉ trích, Ý Nhi cũng đã livestream bật khóc nức nở gửi lời xin lỗi đến mọi người nhưng dư luận vẫn chưa hạ nhiệt.

Đáng chú ý, phát ngôn gây tranh cãi nhiều nhất khi cô so sánh mình với 'bạn bè đồng trang lứa' và khẳng định 'hoa hậu vẫn là người truyền cảm hứng cho mọi người' và thi hoa hậu là 'trưởng thành hơn các bạn'.

Trái ngược với những lời nói thiếu ‘khiêm tốn’ của Tân Hoa hậu, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lại đoạn phỏng vấn của Tiểu Vy sau khi đăng quang Hoa Hậu. Theo đó, nàng hậu bày tỏ: "Sau khi đăng quang, em phải thay đổi hơn, trưởng thành hơn. Trước khi nói phải suy nghĩ chín chắn. Bởi, đã là Hoa hậu và thành người của công chúng thì phải nghĩ kĩ trước khi nói. Sau khi đăng quang, đó là áp lực lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".

Thời điểm mới đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phải trưởng thành hơn, bản thân phải thay đổi để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu

Màn trả lời phỏng vấn của Tiểu Vy nhận về nhiều lời khen có cánh. Nhiều khán giả cho rằng thời điểm khi đăng quang, Tiểu Vy cũng ở độ tuổi gần bằng Ý Nhi hiện tại nhưng cách trả lời đầy tinh tế, thông minh và khiêm tốn. Cô nàng mong muốn phải trưởng thành hơn, bản thân phải thay đổi để phù hợp với ngôi vị Hoa hậu.

Được biết, Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi chỉ mới 18 tuổi. Trở về sau cuộc thi, người đẹp tích cực với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời tham gia nhiều dự án cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Sau đăng quang, người đẹp tích cực với các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện

Tiểu Vy còn xuất hiện với vai trò vedette nhiều show diễn thời trang. Cô cũng gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và góp mặt trong nhiều gameshow như 7 nụ cười xuân, 2 ngày 1 đêm, Chạy đâu cho thoát

Tiểu Vy mong mọi người thay đổi định kiến “bình hoa di động" khi đi đóng phim

Ngoài vai trò người mẫu, Tiểu Vy còn có màn lấn sân sang diễn xuất khi góp mặt trong MV Em không sai chúng ta sai của Erik. Sau đó, hoa hậu sinh năm 2000 tiếp tục thử sức ở web-drama Chủ tịch giao hàng và phim điện ảnh Đảo độc đắc. Cô mong mọi người thay đổi định kiến “bình hoa di động" khi đi đóng phim.