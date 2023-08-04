Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...'

Hậu trường 04/08/2023 16:20

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Vietnam 2023 cũng bị ảnh hưởng không ít. Những ngày qua, ông nhận nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích.

Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nàng hậu liên tiếp có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác.

Hiện tại, sau bão chỉ trích, nàng hậu đã 2 lần gửi lời xin lỗi và mong được cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không mấy tỏ ra "mặn mồi". Bằng chứng là việc group anti-fan của nàng tân Hoa hậu đã cán mốc nửa triệu người theo dõi, đồng thời cũng rất nhiều bình luận đề nghị BTC xem xét việc tước vương miện.

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 1
Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Vietnam 2023 cũng bị ảnh hưởng không ít. Mới đây, chia sẻ với báo Phụ nữ Thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích.

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 2
Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Vietnam 2023 cũng bị ảnh hưởng không ít

Từ ngày Ý Nhi đăng quang đến nay, ông chưa được gặp con bởi lịch trình tân hoa hậu dày đặc, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm. ‏Trước đó, khi con gái ngỏ lời muốn xin tham gia cuộc thi để học hỏi nên ông đã đồng ý, phần vì đàn ông không biết rõ đây là cuộc thi gì.

‏Từ góc độ người cha, ông Nguyên nhận xét con gái ngoan, hiền: "Từ nhỏ đến lớn, theo như tôi quan sát thì Ý Nhi cư xử với bạn bè, thầy cô, hàng xóm rất đúng mực. Bản thân tôi cũng không thấy ai phản ảnh gì cháu. Cháu nó cũng hiền. Bình thường Bé Ý Nhi chỉ ở nhà, khi nào đi học thì mới đến trường. Đến khi cháu học đại học thì vào TP.HCM ở nhà của cô ruột. Cháu ngoài thời gian đi học cháu cũng đi làm thêm, phụ giúp mua quà bánh cho hai đứa em".

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 3
‏Từ góc độ người cha, ông Nguyên nhận xét con gái ngoan, hiền

Sau khi ồn ào nổ ra, ông cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu nhưng thú thật cảm thấy rất buồn vì một số bạn trẻ nhắn tin nhiều lời khó nghe. Ngoài nhắn tin vào Facebook thì không biết cách nào, một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân để tiếp tục nhắn tin. Ngoài việc đi làm, ông chỉ ở trong nhà, không dám đi ra ngoài.

Ông cũng cho biết từ nhỏ, Ý Nhi ít tiếp xúc truyền thông bên ngoài nên có thể trong lời ăn tiếng nói không được trọn vẹn. Ông mong mọi người có thể thông cảm và con cơ hội sửa sai: "Tôi chỉ mong sao mọi người cả nước thương cháu cho cháu cơ hội sửa sai. Tôi tin Ý Nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Bản thân tôi khi nói chuyện với một người lạ như bạn, tôi thú thật rất sợ. Còn cháu mới bước ra đời, đi phỏng vấn - gặp gỡ nhiều bên như vậy có thể là cháu đã sơ suất, tôi mong mọi người có cái nhìn trọn vẹn vấn đề".

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 4
Sau khi ồn ào nổ ra, ông cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu nhưng thú thật cảm thấy rất buồn vì một số bạn trẻ nhắn tin nhiều lời khó nghe

Vì sự việc diễn ra bất ngờ và tiêu cực khiến ông nhiều ngày mất ngủ, mỗi khi nghĩ về con gái lại khóc. Ông tâm sự: "Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn. ‏‏Hiện tại tôi biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi".

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 5
Vì sự việc diễn ra bất ngờ và tiêu cực khiến ông nhiều ngày mất ngủ, mỗi khi nghĩ về con gái lại khóc

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, cuộc sống của Huỳnh Trần Ý Nhi thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhan sắc Việt. Tại đêm đăng quang hoa hậu, bà nội của Ý Nhi - bà Nguyễn Thị Phương, 73 tuổi - nhận xét cháu gái năng nổ, chăm chỉ học tập. "Hôm nay cháu đã đạt được ước muốn, bà chỉ mong Nhi sẽ sáng suốt, thành công hơn nữa trong tương lai" - bà nói.

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...' - Ảnh 6
Tại đêm đăng quang hoa hậu, bà nội của Ý Nhi - bà Nguyễn Thị Phương, 73 tuổi - nhận xét cháu gái năng nổ, chăm chỉ học tập

Theo người thân, trong nhà Ý Nhi giống bố hơn mẹ, nhất là về tính cách tự lập, kiên quyết. Tân hoa hậu cho biết cô học được ở bố sự bản lĩnh. Tại cuộc thi, người đẹp phát huy tính kiên trì, nỗ lực trước các thử thách giống như cách bố từng vượt qua trong cuộc sống.

NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi

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UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa - Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức Miss World Vietnam 2023 liên quan đến những ồn ào nhiều ngày qua của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

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