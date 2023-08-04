Lập nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật?

Theo đó, hàng loạt hội nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi mọc lên như nấm, hội nhóm đông nhất ở thời điểm hiện tại cũng chạm ngưỡng hơn 555 nghìn thành viên. Đây là con số chưa từng thấy trong giới hoa hậu ở Việt Nam bởi trước đó, những hoa hậu từng được biết đến có hội anti đông đảo cũng chưa từng vượt quá con số này. Do vậy, việc lập nhóm anti-fan người khác trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật hay không hiện cũng được nhiều người thắc mắc.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế. Không ít khán giả còn kêu gọi tẩy chay, gửi email đến ban tổ chức yêu cầu tước vương miện và đề nghị tổ chức Miss World 2024 tước suất thi quốc tế của Ý Nhi. Thậm chí nhiều khán giả còn tạo ra nhiều hội nhóm trên Facebook với mục đích đăng tải các bài viết bày tỏ sự không đồng tình về những phát ngôn của người đẹp sinh năm 2002.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, các nhóm anti-fan là mặt đối lập của người hâm mộ với một nghệ sĩ, người nổi tiếng nào đó.

Đây là hiện tượng xã hội, là biểu hiện rất cụ thể của quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội, với những người có sức ảnh hưởng và pháp luật không cấm.

Tuy nhiên, nếu những người tham gia các hội nhóm này mất kiểm soát cảm xúc, có những hành vi thiếu chuẩn mực, đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận, đặc biệt nếu người quản lý các hội nhóm này muốn lợi dụng đám đông để dẫn dắt dư luận theo chiều hướng xấu, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ông Cường, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mọi người đối với các vấn đề xã hội.

Pháp luật cũng không can thiệp đến thái độ, tình cảm của công dân đối với những người khác. Bởi vậy một người có người yêu, kẻ ghét là chuyện bình thường.

Sau hơn 2 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế

Đặc biệt là với những người nổi tiếng, những nghệ sĩ, những người hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng, sẽ có nhiều người yêu, cũng có nhiều người ghét.

Những người yêu thích tập hợp lại thành nhóm để ngợi ca, cổ vũ, động viên, ủng hộ, đó là những "fan" hâm mộ. Còn những người ghét cũng tụ tập lại soi mói, nói xấu, chê bai, đó là nhóm đối lập.

Fan và anti-fan hoạt động theo hai hướng đối lập nhưng đều tập trung vào một chủ thể, một nhóm là động viên cổ vũ, một nhóm là chỉ ra cái sai, cái xấu của nghệ sĩ, của người nổi tiếng.

Không phải khi nào fan hâm mộ cũng tốt và cũng không phải khi nào anti-fan cũng là xấu. Với những người nổi tiếng mà cầu thị, muốn hoàn thiện bản thân, những thông tin từ các hội nhóm anti-fan đôi khi cũng rất có giá trị, sẽ là những bài học quý giá sau mỗi sai lầm của bản thân.

Vì thế, vị chuyên gia cho rằng, khen, chê là quyền của mỗi người, bình luận, đánh giá cũng là quyền cá nhân.

Hiện thông tin tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi vẫn liên tục tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội

Tuy nhiên pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng khen chê để cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, bí mật gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bởi vậy, khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội, mọi người cần phải tỉnh táo, không nên bị dẫn dắt bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.

Nếu vì động cơ cá nhân hoặc thiếu kiểm soát thông tin mà biến các hội nhóm trở thành công cụ để thực hiện các hành vi đưa tin trái pháp luật, người quản lý hội nhóm là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Những hành vi đưa thông tin sai sự thật nên không gian mạng, hành vi bịa đặt, vu khống hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác là những hành vi vi phạm pháp luật.

Tùy tính chất mà người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì thế, hãy là một anti-fan thông thái" – ông Cường nói với báo Dân Việt.