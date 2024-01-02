Hoa hậu Ý Nhi xả kho bộ ảnh đón năm mới tại Úc, ăn vận thế nào mà được khen là 'Người đẹp thời trang'?

Kể từ khi đi du học, Ý Nhi thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống với công chúng.

Sau thời gian ở ẩn vì nhiều ồn ào kể từ lúc mới đăng quang Miss World Vietnam 2023, đầu tháng 11/2023, Hoa hậu Ý Nhi quyết định tạm rời showbiz Việt để sang Úc du học, dự kiến sẽ kéo dài 2 năm. Đây cũng được cho là giải pháp hợp lý nhất của Ý Nhi hiện tại. Kể từ khi đi du học, Ý Nhi thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống với công chúng. Cô cũng cho biết, việc cô đi du học để trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình sau khoảng thời gian 3 tháng đăng quang.

Ý Nhi cho biết, việc cô đi du học để trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình sau khoảng thời gian 3 tháng đăng quang. Mới đây nhất, tối ngày 1/1, nàng hậu chia sẻ thêm hình ảnh mới đón Tết tại trời Tây. Đính kèm hình ảnh, Ý Nhi gửi lời chúc Tết đến mọi người: “Xin chào 2024, Ý Nhi xin kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên người thân, gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Chúc cả nhà có một năm mới thật tuyệt vời!”. Tối ngày 1/1, nàng hậu chia sẻ thêm hình ảnh mới đón Tết tại trời Tây và gửi lời chúc đến mọi người Đáng chú ý, trong bộ ảnh làn này, Ý Nhi gây ấn tượng mạnh với style thời trang cá tính với áo sơ mi bâu đứng xoắn tay cùng quần tây bó sát. Nhấn nhá với gam màu tương phản, nàng hậu chọn thêm mũ berret lệch phối cùng đôi boots da cổ cao sành điệu. Người đẹp Bình Định còn phối thêm một chiếc khăn bandana họa tiết phủ tông màu nâu độc đáo.

Trong bộ ảnh làn này, Ý Nhi gây ấn tượng mạnh với style thời trang cá tính với áo sơ mi bâu đứng xoắn tay cùng quần tây bó sát Bên dưới phần bình luận, bên cạnh những lời chúc cho ngày đầu năm mới, không ít netizen trầm trồ trước cách phối cũng như gu thời trang ngày một thăng hạng của cô. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 2002 đã dần cân bằng trở lại trong cuộc sống. Công chúng cũng dần có cái nhìn thiện cảm, tích cực hơn dành cho nàng hậu trẻ tuổi. Ý Nhi liên tục nhận được lời khen trông ngày càng tươi trẻ và năng lượng hơn. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 2002 đã dần cân bằng trở lại trong cuộc sống. Công chúng cũng dần có cái nhìn thiện cảm, tích cực hơn dành cho nàng hậu trẻ tuổi Trước đó, Ý Nhi cũng từng chia sẻ Vlog cá nhân về lịch trình 1 ngày học tập và sinh hoạt tại Úc. Theo đó, nàng hậu sẽ tự chuẩn bị bữa ăn sáng tại nhà, sau đó chọn trang phục giản dị để đến lớp thực hiện bài thuyết trình. Qua "cam thường", Ý Nhi gây ấn tượng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng, ít son phấn nhưng vẫn rất cuốn hút. Sau khi kết thúc buổi học, Hoa hậu Ý Nhi cùng em họ đi chợ, nàng hậu sẽ đích thân vào bếp để nấu nướng. Nàng hậu sẽ tự chuẩn bị bữa ăn sáng tại nhà, sau đó chọn trang phục giản dị để đến lớp thực hiện bài thuyết trình Sau khi kết thúc buổi học, Hoa hậu Ý Nhi cùng em họ đi chợ, nàng hậu sẽ đích thân vào bếp để nấu nướng Được biết, Hoa hậu Ý Nhi sẽ có 2 năm học tập tại Đại học Sydney - một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới. Nàng hậu được tài trợ học bổng 20% (tương đương 20.000 AUD, khoảng 310 triệu đồng). Theo thông tin dự kiến, khoá học của Ý Nhi sẽ chính thức bắt đầu vào giữa tháng 2/2024 và kết thúc vào cuối tháng 1/2026. Lý do Hoa hậu Ý Nhi sang Úc từ thời điểm này là để tiếp tục tham gia các lớp học tiếng Anh, nâng cao kỹ năng.

Ý Nhi khoe ảnh đời thường cực sang chảnh trước thềm đón năm mới ở Úc, CĐM bất ngờ thay đổi thái độ, không còn chỉ trích như xưa Hoa hậu Ý Nhi được khen ngợi nhuận sắc hơn khi "có da có thịt". So với hình ảnh gầy gò thời điểm gặp ồn ào, nay Hoa hậu Ý Nhi đã thực sự lấy lại phong độ sắc vóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-y-nhi-xa-kho-bo-anh-on-nam-moi-tai-uc-an-van-the-nao-ma-uoc-khen-la-nguoi-ep-thoi-trang-641574.html