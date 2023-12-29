Ý Nhi khoe ảnh đời thường cực sang chảnh trước thềm đón năm mới ở Úc, CĐM bất ngờ thay đổi thái độ, không còn chỉ trích như xưa

Hoa hậu Ý Nhi được khen ngợi nhuận sắc hơn khi "có da có thịt". So với hình ảnh gầy gò thời điểm gặp ồn ào, nay Hoa hậu Ý Nhi đã thực sự lấy lại phong độ sắc vóc.

Chiều 29/12, Hoa hậu Ý Nhi gây sốt khi đăng tải hình ảnh lên đồ sang chảnh, make up kỹ lưỡng để chuẩn bị đón năm mới đầu tiên ở nơi đất khách quê người. Bài đăng của hoa hậu Ý Nhi Nàng hậu chọn trang phục thanh lịch, kín đáo với áo dạ tweed, phối với váy trắng ôm sát khi dạo phố những ngày cuối năm. Đặc biệt, không chỉ ghi điểm bởi thần sắc tươi tắn, Hoa hậu Ý Nhi còn được khen ngợi nhuận sắc hơn khi "có da có thịt". So với hình ảnh gầy gò thời điểm gặp ồn ào, nay Hoa hậu Ý Nhi đã thực sự lấy lại phong độ sắc vóc.

Nàng hậu chăm đăng ảnh cập nhật cuộc sống đời thường Kể từ khi sang Úc để du học, Hoa hậu Ý Nhi đã dần hoạt động lại trên các nền tảng mạng xã hội khi đăng tải những hình ảnh để cập nhật cuộc sống hằng ngày đến người hâm mộ. Cô cũng nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Thời gian gần đây, fan sắc đẹp đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm, tích cực hơn khi để nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài của nàng hậu.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của người đẹp gốc Bình Định Nói về quyết định tạm xa làng giải trí dù đang trong nhiệm kỳ để sang Úc du học, Ý Nhi thổ lộ: "Nhận thấy lịch học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học, với phần học bổng được trường bên Úc hỗ trợ. Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm, điều kiện thuận lợi để cho mình trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học của mình". Ý Nhi tại thời điểm công bố đi du học Huỳnh Trần Ý Nhi giành được học bổng 20% chương trình học tại Trường Đại học Sydney - Úc, là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 + 2 của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại học Sydney là một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới. Ở Úc, Hoa hậu Ý Nhi sinh sống cùng em họ, tự tay đi siêu thị mua thức ăn và nấu nướng mỗi ngày.

Một đàn anh thân thiết hé lộ cuộc sống bất ngờ của hoa hậu Ý Nhi trong 3 tháng ở ẩn, dành sự khâm phục cho cô gái nhỏ giàu nghị lực Hoa hậu Ý Nhi đã tạm rút khỏi showbiz để nâng cao học vấn và rèn các kĩ năng khác. Dân tình rất tò mò cuộc sống của nàng Hậu trong những tháng ngày mệt mỏi vì vướng phải ồn ào không đáng có.

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