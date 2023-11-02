Rời Việt Nam, hoa hậu Ý Nhi nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nhắc đến cuộc sống mới nơi đất khách quê người

Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) - Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ đoạn clip để gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến cộng đồng sau loạt phát từng khiến dư luận xôn xao.

Trong đoạn clip xin lỗi gửi đến khán giả, Hoa hậu Ý Nhi xúc động cho biết: "Sau một khoảng thời gian tự bản thân mình chiêm nghiệm về những gì đã trải qua. Lời nói đầu tiên tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả, đến với các đơn vị, các cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của tôi. 3 tháng qua, tôi dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. Tôi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Tôi xin cảm ơn quý vị khán giả!

Huỳnh Trần Ý Nhi gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhãn hàng... Sau khi đăng quang, điều mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng của mình, các lời hứa trước đây đó chính là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của cuộc thi Miss World Vietnam cho các hoạt động thiện nguyện, cũng như là góp phần vào các quỹ khuyến học... Tôi cũng đã quyên tặng mái tóc của mình cho Tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như là điều kiện của mình. Nhận thấy lịch học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, tôi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà tôi theo học với phần học bổng được trường đại học bên Úc hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng, đây là thời điểm là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình đại học của mình.

Khi quý vị xem được những thước phim này cũng chính là lúc mà tôi đã đặt chân tới nơi đất khách quê người và bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời mình. Kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công và an vui trong cuộc sống". Nàng hậu nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nhắc về chặng hành trình sắp tới nơi đất khách quê người Cũng trong đoạn clip, người đẹp gốc Bình Định chia sẻ, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì sau khi đăng quang đã thực hiện được những việc làm ý nghĩa. Trong khoảng thời gian 3 tháng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã dùng số tiền thưởng của mình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như lời hứa của cô lúc tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Theo đó, Hoa hậu Ý Nhi đã trao tổng số tiền hơn 250 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, TP.HCM... Đồng thời, cắt tóc hiến tặng cho tổ chức các bệnh nhên ung thư vú... Trước đó, phía đại diện của nàng hậu cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận Ý Nhi sẽ đi du học tại Úc theo chương trình học tập đã được lêm kế hoạch từ khi cô theo học đại học. Ý Nhi xuất hiện tại sân bay lên đường đi du học Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 vào ngày 22/7. Người đẹp sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM. Tại thời điểm ngồi lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu Ý Nhi được phần đông cộng đồng yêu nhan sắc ủng hộ bởi cô được nhận xét là có ngoại hình nổi bật. Cụ thể, người đẹp gốc Bình Định sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 79-59-89cm, kỹ năng trình diễn ổn định, học vấn tốt. Ồn ào phát ngôn đã khiến cô phải đóng băng mọi hoạt động dù đang đương nhiệm Tuy nhiên, chỉ sau đăng quang ít ngày, người đẹp liên tục vướng ồn ào vạ miệng khiến cho mọi hoạt động trong thời gian đương nhiệm phải đóng băng. Nàng hậu ở ẩn suốt thời gian dài, cho đến tận khi xuất hiện tại sân bay lên đường đi du học.

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