Sau hơn 2 tháng "đóng băng" sự nghiệp vì scandal phát ngôn vạ miệng, Ý Nhi có động thái lạ trong ngày giỗ Tổ, CĐM nghi vấn 'sắp tái xuất'?

Trong đoạn clip được Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ trên TikTok cá nhân, khoảnh khắc giỏ hoa của Hoa hậu Ý Nhi đã vô tình lọt vào ống kính máy quay. Tuy nhiên, tân Miss World VietNam lại chỉ gửi hoa dâng lên Tổ nghiệp và không xuất hiện. Động thái này của Hoa hậu Ý Nhi đã khiến dân tình xôn xao, nhiều người cho rằng phải chăng nàng hậu sắp tái xuất trở lại showbiz sau chuỗi ngày "đóng băng" hoạt động vì ồn ào phát ngôn vạ miệng.

Mạng xã hội cũng xuất hiện các hội nhóm antifan với số lượng thành viên lên đến 600 nghìn người. Sau những phát ngôn vạ miệng, Ý Nhi liên tiếp gửi lời xin lỗi và mong mọi người bao dung để nàng hậu sửa sai:

Ngày 22/7 tại Quy Nhơn, Huỳnh Trần Ý Nhi được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2023. 2 vị trí Á hậu lần lượt thuộc về Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Thời điểm đó, đây là kết quả làm hài lòng phần đông người hâm mộ nhan sắc bởi lẽ trong đêm Chung kết, cả 3 đã có những phần thi vượt trội và để lại ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ sau đăng quang ít ngày, nàng hậu gốc Bình Định đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì những phát ngôn vạ miệng trước truyền thông.

"Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/7/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai". Song lời "thỉnh cầu" của nàng hậu gần như không được dư luận "chấp thuận". Bằng chứng là cho đến nay, Ý Nhi hoàn toàn mất hút khỏi tất cả các hoạt động của nhà Sen Vàng dù 2 nàng á hậu tích cực xuất hiện trước công chúng.

Nhìn lại ồn ào của tân Miss World VietNam, cô nàng vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng chính bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Mặc dù đang trong thời gian đương nhiệm, nhưng Ý Nhi gần như biến mất khỏi làng hương sắc

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.