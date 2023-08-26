Rộ tin hoa hậu Ý Nhi chính thức bị BTC 'trừng phạt', tước tư cách chinh chiến ở đấu trường quốc tế nhưng vẫn được giữ vương miện?

Hậu trường 26/08/2023 14:46

Mới đây, một số diễn đàn mạng lan truyền thông tin Ý Nhi bị "mất suất" thi Miss World 2024 khiến cư dân mạng xôn xao, bàn tán rầm rộ.

Cụ thể, một số fanpage chuyên đưa tin về các cuộc thi nhan sắc bất ngờ chia sẻ bài đăng với nội dung: "Ý Nhi chính thức bị Ban tổ chức trừng phạt, không được thi Miss World 2024, dì Dung vẫn cho giữ vương miện".

Rộ tin hoa hậu Ý Nhi chính thức bị BTC 'trừng phạt', tước tư cách chinh chiến ở đấu trường quốc tế nhưng vẫn được giữ vương miện? - Ảnh 1
Thông tin khiến cư dân mạng xôn xao 

Ngay lập tức, cư dân mạng được phen bùng nổ, bởi trước đó đã có hàng loạt làn sóng tẩy chay, yêu cầu tước danh hiệu của người đẹp xứ Nẫu, đồng thời hy vọng BTC Miss World VietNam dành cơ hội chinh chiến quốc tế cho Huỳnh Thị Thanh Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam 2023. 

Rộ tin hoa hậu Ý Nhi chính thức bị BTC 'trừng phạt', tước tư cách chinh chiến ở đấu trường quốc tế nhưng vẫn được giữ vương miện? - Ảnh 2
Fan sắc đẹp ủng hộ để Thanh Thuỷ thế chỗ Ý Nhi dự thi Miss World 2024

Tuy nhiên, trên thực tế, thông tin nói trên về hoa hậu Ý Nhi chưa được kiểm chứng. Đồng thời, trước lời đồn thổi không căn cứ này, phía Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung lẫn tổ chức  Miss World VietNam chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, đại diện BTC Miss World VietNam cho biết hiện Ý Nhi đang sinh sống tại TP.HCM, song nàng hậu đã có chuyến làm từ thiện tại quê nhà Bình Định, tuy nhiên không được công khai trên MXH. 

Rộ tin hoa hậu Ý Nhi chính thức bị BTC 'trừng phạt', tước tư cách chinh chiến ở đấu trường quốc tế nhưng vẫn được giữ vương miện? - Ảnh 3
Bà Phạm Kim Dung chưa lên tiếng về thông tin liên quan đến suất thi quốc tế của người đẹp gốc Bình Định

Nói thêm về phản ứng của cư dân mạng đối với Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung vẫn khẳng định các cuộc thi hoa hậu là "đãi cát tìm vàng", Ý Nhi cần sự khoan dung từ dư luận hơn.

"Mình đi tìm người giống như đãi cát tìm vàng vậy. Có những lúc ổn, mình sẽ có mấy cục vàng. Nhưng có lúc xui rủi, sẽ có một chút trắc trở. Nhưng tôi nghĩ đấy mới là cuộc sống, trong trường hợp đó mình phải có thời gian. Tôi cũng nghĩ rằng, để tạo nên một con người, chỉ 1% là bẩm sinh thôi, 99% còn lại phải do tự nỗ lực.

Có nhiều người thành công từ khi là một đứa trẻ nhưng khi thành công đến sớm quá, lớn lên lại trở nên hư. Và nếu như một người có xấu đi nữa mà mình cố gắng, họ cố gắng, rồi cũng thành người tốt.

Còn với Ý Nhi, cô ấy là một cô gái rất nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vậy nên, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội", đại diện BTC Miss World hy vọng nàng hậu có cơ hội sửa sai.

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến nay, mặc cho 2 Á hậu là Đào Hiền và Minh Kiên tích cực tham gia sự kiện, Ý Nhi vẫn "ở ẩn", không có bất kỳ động thái nào.

Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công'

Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công'

Theo tiết lộ của bà Phạm Kim Dung, hoa hậu Ý Nhi đang sinh sống ở TP.HCM nhưng đã có chuyến từ thiện ở quê hương.

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