Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công'

Hậu trường 23/08/2023 14:29

Theo tiết lộ của bà Phạm Kim Dung, hoa hậu Ý Nhi đang sinh sống ở TP.HCM nhưng đã có chuyến từ thiện ở quê hương.

Cụ thể, theo thông tin từ Dân Việt, bà Phạm Kim Dung cho biết, hiện sau chuỗi ngày bị dư luận "tẩy chay", Ý Nhi đã rút được kinh nghiệm. Dù đang sinh sống tại TP.HCM, song nàng hậu đã có chuyến làm từ thiện tại quê nhà Bình Định, tuy nhiên không được công khai trên MXH. 

Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công' - Ảnh 1
Nàng hậu đã về Bình Định làm từ thiện song không công khai 

Ngoài ra, theo tiết lộ của đại diện BTC Miss World VietNam 2023, ông Huỳnh Tấn Nguyên - bố của nàng hậu, hiện vẫn còn buồn vì những ồn ào của con gái. "Ý Nhi vẫn đang ở Sài Gòn, nhưng cô ấy đã về Bình Định làm từ thiện và thăm gia đình. Ý Nhi về thăm ba, vì ba cô ấy đang buồn lắm. Nói gì thì nói, dù có chuyện gì xảy ra với mình, người lo nhất vẫn là gia đình. Ba Ý Nhi lại sống một mình, gà trống nuôi con, cho nên càng có cảm giác trách nhiệm của mình quá nặng trong cái sai của con cái", bà Phạm Kim Dung cho biết. 

Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công' - Ảnh 2
Bố của nàng hậu từng lên tiếng vì con gái 

"Thật ra, Ý Nhi đó là một đứa rất ngoan, rất hiền và có tâm. Đó là lý do mà tôi chọn bạn ấy, chứ không phải vì tôi hời hợt để chọn một người không ra gì. Nhưng đúng là mình chọn mà mình lại chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên mới xảy ra chuyện như vừa rồi.

Còn về mặt chiều sâu tâm hồn, tôi tin rồi người ta sẽ nhìn thấy ở Ý Nhi sớm thôi. Bởi những gì thuộc về sự thật, mình có vùi dập cỡ nào, hay là có lên bờ xuống ruộng kiểu gì thì sự thật vẫn phải nổi lên", bà Kim Dung nói thêm về con người và tính cách của tân Miss World VietNam. 

Trước đó, sau khi lên tiếng bác bỏ thông tin Ý Nhi muốn trả lại vương miện cho BTC Miss World VietNam 2023, ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố của nàng hậu cho biết, con gái vẫn đang ở tập trung cùng các bạn tại địa điểm do Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - sắp xếp.

Hoa hậu Ý Nhi âm thầm về quê Bình Định làm từ thiện, lộ tâm trạng của bố ruột sau chuỗi ngày con gái bị dư luận 'tấn công' - Ảnh 3
Sau khi đăng quang hoa hậu, Ý Nhi vướng nhiều lùm xùm 

Ngoài ra, lý giải về sự vắng mặt của Ý Nhi trong các hoạt đồng cùng 2 á hậu những ngày qua, bố ruột của người đẹp gốc Bình Định cho biết, hiện con gái đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nên không thể góp mặt cùng ekip. Một lần nữa ông Nguyên khẳng định thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc gia đình và hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác.

'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh

'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh

Bà Phạm Kim Dung khẳng định Ý Nhi là một cô gái rất nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vậy nên, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội.

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Từ khóa:   Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

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