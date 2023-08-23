'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh

Hậu trường 23/08/2023 10:09

Bà Phạm Kim Dung khẳng định Ý Nhi là một cô gái rất nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vậy nên, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội.

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh - Ảnh 1
Hoa hậu Ý Nhi bị chỉ trích nặng nề sau nhiều phát ngôn gây bão 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.

'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh - Ảnh 2
Hiện người đẹp vẫn đang 'ở ẩn', không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào

Mới đây, trả lời trên Dân Việt, bà Phạm Kim Dung - đại diện BTC Miss World VietNam 2023 cho biết Ý Nhi chưa được đào tạo kỹ càng nên mới có những phát ngôn thiếu suy nghĩ.

"Ý Nhi xuất thân từ huyện Hoài Ân, một vùng núi, cách TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 80 cây số. Cô ấy quanh quẩn ở vùng quê, quanh quẩn với nhóm bạn của mình cho đến lớp 12, rồi tự nhiên, một ngày đi thi hoa hậu, bước ra đại dương mà không biết mình đã bước ra đại dương.

Giống như kiểu trong vô thức, sau một đêm trở thành người nổi tiếng, dẫn đến sự ngỡ ngàng mà chưa chuẩn bị, trang bị cho đúng. Lẽ ra chúng tôi nên chậm lại một chút, dành thời gian để đào tạo thêm cho cô ấy.

Ít nhất cũng đào tạo cho cô ấy nên và không nên nói những điều gì. Nên chậm rãi, khiêm tốn ra sao và không nên nói cái gì mình không biết. Đây là việc mà công ty phải rút kinh nghiệm nghiêm túc", "dì Dung" tâm sự. 

'Dì Dung' vẫn khẳng định hoa hậu Ý Nhi là 'đãi cát tìm vàng', phát ngôn thiếu suy nghĩ do xuất thân từ vùng quê hẻo lánh - Ảnh 3
Bà Phạm Kim Dung là người nắm trong tay bản quyền nhiều cuộc thi hoa hậu

Nói thêm về phản ứng của cư dân mạng đối với Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung vẫn khẳng định các cuộc thi hoa hậu là "đãi cát tìm vàng", Ý Nhi cần sự khoan dung từ dư luận hơn.

"Mình đi tìm người giống như đãi cát tìm vàng vậy. Có những lúc ổn, mình sẽ có mấy cục vàng. Nhưng có lúc xui rủi, sẽ có một chút trắc trở. Nhưng tôi nghĩ đấy mới là cuộc sống, trong trường hợp đó mình phải có thời gian. Tôi cũng nghĩ rằng, để tạo nên một con người, chỉ 1% là bẩm sinh thôi, 99% còn lại phải do tự nỗ lực.

Có nhiều người thành công từ khi là một đứa trẻ nhưng khi thành công đến sớm quá, lớn lên lại trở nên hư. Và nếu như một người có xấu đi nữa mà mình cố gắng, họ cố gắng, rồi cũng thành người tốt.

Còn với Ý Nhi, cô ấy là một cô gái rất nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vậy nên, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội", đại diện BTC Miss World hy vọng nàng hậu có cơ hội sửa sai.

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