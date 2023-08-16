Tiến sĩ Đoàn Hương so sánh Ý Nhi với H'hen Niê, khẳng định tân Miss World 'kênh kiệu, ảo tưởng, phát ngôn ngớ ngẩn'

Hậu trường 16/08/2023 13:51

Mới đây nhất, Tiến sĩ Đoàn Hương lại tiếp tục có những chia sẻ về hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Cụ thể, Tiến sĩ Đoàn Hương chia sẻ: "Khôn ngoan như H'Hen Niê, biết mình giao tiếp kém nên chẳng bao giờ phát ngôn bừa bãi, nên cô ấy ai cũng yêu mến, quan trọng là cô ấy giản dị từ tâm chứ Ý Nhi là bản tính kênh kiệu, ảo tưởng nên sinh ra phát ngôn ngớ ngẩn".

Tiến sĩ Đoàn Hương so sánh Ý Nhi với H'hen Niê, khẳng định tân Miss World 'kênh kiệu, ảo tưởng, phát ngôn ngớ ngẩn' - Ảnh 1
Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 được tiến sĩ Đoàn Hương khen giản dị từ tâm
Tiến sĩ Đoàn Hương so sánh Ý Nhi với H'hen Niê, khẳng định tân Miss World 'kênh kiệu, ảo tưởng, phát ngôn ngớ ngẩn' - Ảnh 2
Ngược lại, Ý Nhi lại bị nhận xét 'kênh kiệu, phát ngôn ngớ ngẩn'

Đây không phải là lần đầu tiên vị nữ tiến sĩ này bàn luận về nàng hậu đến từ Bình Định. Trước đó, khi xuất hiện trong 1 chương trình, Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương đã có những bàn luận liên quan đến hoa hậu Ý Nhi sau khi cô nàng có những phát ngôn khiến dư luận không vừa lòng. 

Theo bà Đoàn Hương, trong những phát biểu của mình, Ý Nhi luôn khẳng định hoa hậu cần phải hoàn mỹ về mặt hình thức và cần có một trí tuệ sâu sắc. Nhưng những gì nàng hậu thể hiện lại hoàn toàn trái ngược. Nói về phát ngôn liên quan đến nhà thơ Hàn Mặc Tử, cả vua Quang Trung, tiến sĩ Đoàn Hương nhận định "một tư duy rất nông nổi, thiếu kiến thức".

Tiến sĩ Đoàn Hương so sánh Ý Nhi với H'hen Niê, khẳng định tân Miss World 'kênh kiệu, ảo tưởng, phát ngôn ngớ ngẩn' - Ảnh 3
Nữ tiến sĩ từng nhận xét về các phát biểu của tân Miss World VietNam 2023

Nhắc lại chi tiết Ý Nhi thản nhiên nhận: "Em, Hàn Mặc Tử rồi mới tới vua Quang Trung", bà Đoàn Hương cho rằng đây không phải ngạo mạn mà là sự ảo tưởng vì không ai dám sánh mình với vua Quang Trung.

Theo Tiến sĩ Đoàn Hương, danh vị hoa hậu chỉ là một sự khẳng định về sắc đẹp, còn trí tuệ như mơ ước thì không có.

"Sắc đẹp không phải là tất cả. Bây giờ người ta sống bằng tài năng, hoa hậu cần phải có tài năng. Một người đàn bà đẹp mà không có tài năng thì khác gì một bông hoa hồng không có hương. Hoa hồng không có hương, chỉ là hoa bèo thôi. Hoa bèo cắm vào lộc bình cao quý làm gì? Cho nên nếu các nàng không cẩn thận thì các nàng không phải là những đóa hồng tỏa hương...", Tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt nhận xét.

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Tiến sĩ Đoàn Hương so sánh Ý Nhi với H'hen Niê, khẳng định tân Miss World 'kênh kiệu, ảo tưởng, phát ngôn ngớ ngẩn' - Ảnh 4
Ý Nhi hiện đang đứng trước làn sóng tẩy chay dữ dội từ cư dân mạng

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Hay gần đây nhất là phát ngôn về "nạn đói - nạn dốt" khi nhắc về trẻ em vùng cao. 

Sau chuỗi ồn ào không hồi kết, chặng đường đương nhiệm của nàng hậu có lẽ sẽ còn nhiều chông gai. Khi mà hiện tại, Ý Nhi gần như biến mất khỏi MXH, cô nàng cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng 2 Á hậu. 

Trước khi bị dư luận tẩy chay, đòi tước vương miện, hoa hậu Ý Nhi từng miêu tả bản thân 5 năm tới sẽ "tài năng, tỏa sáng, xinh đẹp"

Trước khi bị dư luận tẩy chay, đòi tước vương miện, hoa hậu Ý Nhi từng miêu tả bản thân 5 năm tới sẽ "tài năng, tỏa sáng, xinh đẹp"

Mới đây, một đoạn video người đẹp phỏng vấn lần đầu ngay sau đăng quang Miss World Vietnam 2023 gây chú ý.

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