Bố của hoa hậu Ý Nhi bác bỏ thông tin con gái trả lại vương miện sau loạt ồn ào: BTC nói 'không nghe gia đình chia sẻ gì'

Trưa 12/8, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một Hoa hậu Ý Nhi và gia đình muốn trả lại vương miện. Thực hư ra sao?

Trước nhiều đồn đoán về việc Hoa hậu Ý Nhi và gia đình muốn trả lại vương miện, dẫn tin từ báo Phụ nữ Thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - bố của Ý Nhi phủ nhận thông tin liên hệ BTC để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện. Bố của nàng hậu phủ nhận thông tin con gái trả vương miện Phía BTC Miss World Vietnam cũng đã lên tiếng xác minh thực hư. Cụ thể, theo Dân Việt, đại diện BTC cho biết, không có chuyện Hoa hậu Ý Nhi trả lại vương miện, gia đình hoàn toàn không có chia sẻ gì với BTC về việc này.

Sau khi đăng quang, nàng hậu liên tục vướng ồn ào vạ miệng Phía BTC Miss World Vietnam cũng đã có văn bản "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về". Theo đại diện Miss World Vietnam, Hoa hậu Ý Nhi không phải nạn nhân duy nhất của bạo lực mạng xã hội. Trước đó, từng xuất hiện hội nhóm "anti" Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan; xa hơn là Hoa hậu Hương Giang... "Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông", đại diện BTC Miss World Vietnam thừa nhận, đồng thời cam kết "rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng".

Như đã đưa tin trước đó, vào trưa ngày 12/8, MXH bất ngờ lan truyền thông tin hoa hậu Ý Nhi mong muốn trả lại vương miện sau thời gian dài chịu sức ép từ dư luận. Nhiều diễn đàn mạng đồng loạt đang tải bài viết với nội dung: "Huỳnh Trần Ý Nhi và gia đình có ý định trả lại vương miện, tuy nhiên phía ban tổ chức Miss World Vietnam 2023 đang trấn an họ". Trước thông tin này, cộng đồng mạng tiếp tục đưa ra ý kiến trái chiều. Xôn xao thông tin Ý Nhi muốn trả vương miện Với đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là anti-fan của nàng hậu, vốn đã không hài lòng với phát ngôn thì họ tỏ ra đồng tình với quyết định này từ phía người đẹp. Họ cho rằng, Hoa hậu Ý Nhi không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu và vương miện Miss World Vietnam 2023. Trong khi đó, không ít người người tỏ ra tiếc nuối trước thông tin Hoa hậu Ý Nhi và gia đình muốn trả lại vương miện. 1 số bình luận của cư dân mạng trước thông tin Ý Nhi muốn trả lại vương miện Hiện, những thông tin liên quan đến hoa hậu Ý Nhi vẫn đang là tâm điểm bàn tán của dư luận.

HOT: Hoa hậu Ý Nhi tự nguyện trả lại vương miện sau chuỗi ngày bị bạo lực mạng, BTC lo lắng, vội vàng trấn an? Hoa hậu Ý Nhi vướng phải hàng loạt sự cố vạ miệng sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Hiện MXH đang xôn xao thông tin nàng hậu và gia đình đang muốn trả lại vương miện.

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