Cụ thể, MXH đang xôn xao hàng loạt bài viết với nội dung hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và gia đình có ý định trả lại vương miện, nhưng ban tổ chức đang trấn an họ. Tuy nhiên đến hiện tại, phía công ty Sen Vàng - BTC cuộc thi Miss World VietNam vẫn chưa lên tiếng về tin đồn trên.

Theo nội dung báo cáo, liên quan đến hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi , bà Phạm Kim Dung cho biết: "Các ngày 24, 26/7, Top 3 Miss World Vietnam 2023 gồm Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên tham gia các buổi phỏng vấn theo đề nghị của các báo. Ý Nhi có một số phát ngôn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thật thà, diễn đạt chưa rõ ràng, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng".

Đánh giá phần trả lời của Ý Nhi là cảm nhận cá nhân, phù hợp với bối cảnh các trò chơi thử thách khi phỏng vấn, bà Dung cho rằng, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng "cách diễn đạt vụng" để cắt ghép, chỉnh sửa, đưa tin không đầy đủ, nhằm kích động, dẫn dắt dư luận đẩy vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm Huỳnh Trần Ý Nhi và danh tiếng, uy tín phía công ty.

Bà Phạm Kim Dung đặc biệt lưu ý đến các nhóm anti-fan nàng hậu trên Facebook. Đại diện BTC Miss World cho biết, những nhóm này hoạt động theo hình thức một diễn đàn, những người tham gia đa phần có những bài viết chỉ trích, "tẩy chay", thậm chí soi moi và miệt thị người đẹp. Bên cạnh đó, một số thành phần quá khích còn lên kế hoạch tấn công, quấy phá những doanh nghiệp không liên quan. "Có những nhóm lập sẵn từ trước, chỉ chực chờ để đổi tên, lôi kéo người dùng, sau đó bán đi".

Người đẹp chịu nhiều tai tiếng sau những phát ngôn trước truyền thông

"Các nhóm tẩy chay còn lôi kéo thành viên quấy rối gia đình, người thân, chế ảnh, làm video bôi nhọ người khác, sử dụng công nghệ AI lồng tiếng, vu khống… Trường hợp Huỳnh Trần Ý Nhi, các thành viên quá khích cổ vũ tấn công nhãn hàng, doanh nghiệp là bạn hàng/đối tác của Sen Vàng. Điều này đã đi quá xa, trở thành hành vi gây rối, phá hoại", đại diện công ty nhấn mạnh.

Đáng chú ý, bà Kim Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng, và cô không phải là nạn nhân duy nhất.

"Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông công ty", Tổng Giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết "rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng", bà Dung bày tỏ.

Cuối văn bản, bà Phạm Kim Dung thỉnh cầu lãnh đạo cơ quan chức năng "lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ" để "việc này không ảnh hưởng tới đời sống cá nhân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp".

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về danh hiệu của nàng hậu

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.