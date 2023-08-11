Ý Nhi ở đâu trong chuỗi ngày 2 á hậu đi show liên tục: Chưa kịp nở đã lụi tàn vì phát ngôn vạ miệng?

Mới đây, 2 nàng á hậu của Miss World VietNam 2023 là Đào Thị Hà và Minh Kiên đã có mặt để dự sự kiện quy tụ nhiều mỹ nhân. Tuy nhiên, Ý Nhi tiếp tục vắng bóng do ồn ào "vạ miệng" chưa hạ nhiệt.

Kể từ sau khi đăng quang, thị phi chồng chất khiến Ý Nhi và Đào Hiền trở thành tâm điểm. Nặng nề hơn cả, hai mỹ nhân bị lập hội nhóm anti-fan, thậm chí Ý Nhi còn bị yêu cầu từ bỏ danh hiệu. Suốt nhiều ngày qua, Top 3 Miss World Vietnam 2023 không có nhiều hoạt động nổi bật như các mỹ nhân tiền nhiệm. Top 3 Miss World VietNam 2023 Tuy nhiên đến mới đây, Đào Hiền đã dần trở lại làng hương sắc khi sánh đôi cùng người chị em - Á hậu 2 Minh Kiên để tham dự 1 sự kiện quy mô với nhiều người đẹp nhà Sen Vàng góp mặt.

Theo đó, chiều 10/8, Đào Hiền và Ý Nhi gây chú ý khi tham gia sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM. Hai nàng hậu ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ cùng gu ăn mặc ngày càng thăng hạng với set đồ tone trắng - đen là chủ đạo. Trước ống kính truyền thông, Đào Hiền và Ý Nhi tự tin tương tác với những nàng hậu cùng nhà như Thiên Ân, Bảo Ngọc... Minh Kiên và Đào Hiền tại sự kiện mới nhất Đáng chú ý, hoa hậu Ý Nhi tiếp tục vắng bóng tại sự kiện lần này. Có thể thấy, sau ồn ào "vạ miệng", tân hoa hậu vẫn "im hơi lặng tiếng" ở mọi phương diện.

Trước đó, vào ngày 6/8, á hậu 2 Minh Kiên cũng có mặt để tham dự hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sông nước 2023 cùng các nàng hậu như Mai Phương, Phương Nhi, Thiên Ân. Tại đây, Ý Nhi và Đào Hiền vắng bóng. Trước đó, á hậu 2 cũng 'lẻ bóng' khi tham gia hoạt động Thông thường, sau khi đăng quang, cả hoa hậu và 2 á hậu sẽ cùng xuất hiện các sự kiện công khai với vai trò Top 3 Miss World Việt Nam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Tuy nhiên, với tình hình thị phi như "núi" hiện tại của Ý Nhi thì có lẽ phải rất lâu công chúng mới có thể thấy người đẹp gốc Bình Định hoạt động trở lại. Chưa kể, hiện danh hiệu của nàng hậu cũng đang bị đặt lên bàn cân nhắc.

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