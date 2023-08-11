Động thái 'phong sát' đầu tiên của nhãn hàng đối với hoa hậu Ý Nhi: Gỡ bỏ hình ảnh, khẳng định không bao giờ hợp tác

Hậu trường 11/08/2023 14:34

Sau khi nhận phải phản ứng từ anti fan, trưa 11/8, nhãn hàng này đã xóa bỏ toàn bộ hình ảnh của hoa hậu Ý Nhi trước đó.

Cụ thể, thông báo trên trang web chính thức, nhãn hàng đề cập: "Luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và không bao giờ hợp tác cùng Ý Nhi".

Được biết, cuối tháng 7, nhãn hàng này đã hợp tác cùng nàng hậu và sử dụng hình ảnh của cô để quảng bá cho sản phẩm. Tuy nhiên, sau chuỗi ồn ào của Ý Nhi, hiện anti-fan đã đồng loạt đề nghị nhãn hàng này gỡ bỏ hình ảnh. 

Động thái 'phong sát' đầu tiên của nhãn hàng đối với hoa hậu Ý Nhi: Gỡ bỏ hình ảnh, khẳng định không bao giờ hợp tác - Ảnh 1

Động thái 'phong sát' đầu tiên của nhãn hàng đối với hoa hậu Ý Nhi: Gỡ bỏ hình ảnh, khẳng định không bao giờ hợp tác - Ảnh 2
 Thông báo của nhãn hàng được xem như đòn 'phong sát' đầu tiên đối với nàng hậu 

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào cuối tháng 7 vừa qua. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm, đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Như thông tin trước đó được bà Phạm Kim Dung công bố thì Ý Nhi sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World 2024.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi đăng quang, người đẹp 21 tuổi này đã liên tục vướng chỉ trích vì những phát ngôn vạ miệng. 

Động thái 'phong sát' đầu tiên của nhãn hàng đối với hoa hậu Ý Nhi: Gỡ bỏ hình ảnh, khẳng định không bao giờ hợp tác - Ảnh 3
Người đẹp liên tục vướng bê bối đời tư do những phát ngôn của mình

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Động thái 'phong sát' đầu tiên của nhãn hàng đối với hoa hậu Ý Nhi: Gỡ bỏ hình ảnh, khẳng định không bao giờ hợp tác - Ảnh 4
Thậm chí cô còn bị yêu cầu trả lại vương miện vì bị CĐM cho rằng 'chưa xứng đáng'

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Ý Nhi ở đâu trong chuỗi ngày 2 á hậu đi show liên tục: Chưa kịp nở đã lụi tàn vì phát ngôn vạ miệng?

Ý Nhi ở đâu trong chuỗi ngày 2 á hậu đi show liên tục: Chưa kịp nở đã lụi tàn vì phát ngôn vạ miệng?

Mới đây, 2 nàng á hậu của Miss World VietNam 2023 là Đào Thị Hà và Minh Kiên đã có mặt để dự sự kiện quy tụ nhiều mỹ nhân. Tuy nhiên, Ý Nhi tiếp tục vắng bóng do ồn ào "vạ miệng" chưa hạ nhiệt.

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