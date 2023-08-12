Sau thông báo Ý Nhi không có ý định trả lại vương miện, bố ruột tiết lộ lý do con gái vắng mặt tại các sự kiện hậu đăng quang

Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi lên tiếng bác bỏ thông tin Ý Nhi muốn trả lại vương miện cho BTC Miss World VietNam 2023, ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố của nàng hậu cho biết, con gái vẫn đang ở tập trung cùng các bạn tại địa điểm do Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - sắp xếp.

Trước đó, vào trưa ngày 12/8, MXH bất ngờ lan truyền thông tin hoa hậu Ý Nhi mong muốn trả lại vương miện sau thời gian dài chịu sức ép từ dư luận. Nhiều diễn đàn mạng đồng loạt đang tải bài viết với nội dung: "Huỳnh Trần Ý Nhi và gia đình có ý định trả lại vương miện, tuy nhiên phía ban tổ chức Miss World Vietnam 2023 đang trấn an họ". Trước thông tin này, cộng đồng mạng tiếp tục đưa ra ý kiến trái chiều.

Ngoài ra, lý giải về sự vắng mặt của Ý Nhi trong các hoạt đồng cùng 2 á hậu những ngày qua, bố ruột của người đẹp gốc Bình Định cho biết, hiện con gái đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nên không thể góp mặt cùng ekip. Một lần nữa ông Nguyên khẳng định thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc gia đình và hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác.

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau khi đăng quang ở ngôi vị cao nhất Miss World VietNam 2023, Ý Nhi bị dư luận công kích dữ dội vì những phát ngôn của mình trước truyền thông

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.