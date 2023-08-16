Trước khi bị dư luận tẩy chay, đòi tước vương miện, hoa hậu Ý Nhi từng miêu tả bản thân 5 năm tới sẽ "tài năng, tỏa sáng, xinh đẹp"

Trong khi đó, 2 á hậu là Đào Hiền và Minh Kiên lại có suy nghĩ khác biệt. Á hậu 1 hy vọng bản thân của 5 năm tới sẽ đẹp, giỏi, có giá trị, nhân ái, hiếu thảo.

Cụ thể, khi được MC yêu cầu: “Hãy mô tả bản thân trong 5 năm tới bằng 3 từ?”, Ý Nhi cho biết đó là: "Tài năng, tỏa sáng, xinh đẹp".

Top 3 trong các buổi gặp gỡ truyền thông hậu đăng quang

Phần phát biểu của Ý Nhi được lan truyền giữa lúc người đẹp đang ở ẩn khiến dân tình xôn xao. Khi hiện tại, thay vì hoạt động năng nổ với cương vị tân hoa hậu thì Ý Nhi lại bị dư luận tẩy chay, CĐM đòi tước vương miện.

Ý Nhi liên tục gặp họa vì những phát ngôn của mình

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Làn sóng tẩy chay người đẹp sinh năm 2002 chưa có dấu hiệu dừng lại

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.